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Ближний Восток толкает мировые цены к опасной черте: что произошло

Brent впервые с июля приблизилась к отметке в 100 долларов за баррель

9 сентября 2026, 11:47
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Кравцев Сергей

Мировые цены на нефть резко пошли вверх на фоне новой волны атак на Ближнем Востоке. Как сообщает Reuters, стоимость Brent впервые с июля приблизилась к психологически важной отметке в $100 за баррель.

Ближний Восток толкает мировые цены к опасной черте: что произошло

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

По состоянию на 08:14 по киевскому времени фьючерсы на Brent подорожали на 1,3% — до $99,22 за баррель. Американская нефть марки WTI прибавила 1,2%, достигнув $94,13.

С начала августа Brent уже подорожала примерно на четверть. Главной причиной становится растущая тревога инвесторов относительно стабильности поставок нефти из региона. Надежды на окончательное урегулирование затяжного конфликта ослабевают, тогда как боевые действия вновь набирают силу.

8 сентября напряженность резко усилилась. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене нанесли удары по нескольким саудовским городам. Параллельно американские силы атаковали иранские нефтяные танкеры, после чего Иран нанес ответные удары по американской базе в Иордании и судам.

Аналитики OCBC считают, что атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и последующее уничтожение пяти иранских танкеров усилили опасения относительно продолжительного нарушения поставок нефти.

Эр-Рияд уже перенаправляет часть экспорта в обход Ормузского пролива, однако длительные атаки способны серьезно осложнить доставку сырья на мировой рынок. Одновременно дорогая нефть усиливает инфляционные риски, особенно для азиатских стран, зависимых от импорта энергоносителей.

"Цена Brent в $100 – это не просто психологический рубеж, а сигнал тревоги для экономики в целом", — отметила аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

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Источник: https://www.reuters.com/business/energy/oil-jumps-1-early-trade-after-iran-launches-missiles-jordan-2026-09-09/
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