Біометрія на кордоні: нововведення для українців

З 10 квітня на всіх прикордонних пунктах Європейського Союзу запрацювала нова система реєстрації в’їзду-виїзду — Entry/Exit System (EES), яка змінює правила перетину кордону для громадян третіх країн, зокрема українців.

Біометрія для українців на кордоні ЄС

Нова система передбачає повну відмову від штампів у закордонних паспортах. Відтепер усі дані про в’їзд і виїзд фіксуватимуться в електронному форматі.

Під час першого перетину кордону у мандрівників збиратимуть біометричні дані безпосередньо на пункті пропуску або в аеропорту. Йдеться про фотографування та зняття відбитків пальців.

Водночас наявність біометричного паспорта не є обов’язковою — достатньо чинного закордонного документа.

Зібрані дані зберігатимуться протягом трьох років. Якщо людина регулярно подорожує і повертається до завершення цього терміну, дія запису продовжуватиметься автоматично.

При повторних поїздках відбитки пальців повторно здавати не потрібно, однак можуть зробити нове фото.

Окремі категорії осіб не підлягають реєстрації в системі. Йдеться про тих, хто має статус тимчасового захисту в ЄС, посвідку на проживання або довгострокову візу.

Також для дітей до 12 років відбитки пальців не зніматимуть, однак їхні фотографії все одно вноситимуться до системи.

Запровадження EES має на меті посилити контроль за перетином кордонів та водночас спростити короткострокові поїздки до країн Євросоюзу.

