Биометрия на границе: нововведение для украинцев

Ткачова Марія
С 10 апреля на всех пограничных пунктах Европейского Союза заработала новая система регистрации въезда- выезда — Entry/Exit System (EES) , изменяющая правила пересечения границы для граждан третьих стран, в том числе украинцев.
Биометрия для украинцев на границе ЕС
Новая система предполагает полный отказ от штампов в загранпаспортах. Теперь все данные о въезде и выезде будут фиксироваться в электронном формате.
При первом пересечении границы у путешественников будут собирать биометрические данные непосредственно на пункте пропуска или в аэропорту. Речь идет о съемке и снятии отпечатков пальцев.
В то же время наличие биометрического паспорта не обязательно — достаточно действующего заграничного документа.
Собранные данные будут храниться в течение трех лет. Если человек регулярно путешествует и возвращается до истечения этого срока, действие записи будет продолжаться автоматически.
При повторных поездках отпечатки пальцев сдавать повторно не нужно, однако могут сделать новое фото.
Отдельные категории лиц не подлежат регистрации в системе. Речь идет о тех, кто имеет статус временной защиты в ЕС, вид на жительство или долгосрочную визу.
Также для детей до 12 лет отпечатки пальцев не будут снимать, однако их фотографии все равно будут вноситься в систему.
Целью EES является усиление контроля за пересечением границ и одновременно упростить краткосрочные поездки в страны Евросоюза.