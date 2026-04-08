Биометрия на границе: нововведение для украинцев

С 10 апреля на всех пограничных пунктах Европейского Союза заработала новая система регистрации въезда- выезда — Entry/Exit System (EES) , изменяющая правила пересечения границы для граждан третьих стран, в том числе украинцев.

Биометрия для украинцев на границе ЕС

Новая система предполагает полный отказ от штампов в загранпаспортах. Теперь все данные о въезде и выезде будут фиксироваться в электронном формате.

При первом пересечении границы у путешественников будут собирать биометрические данные непосредственно на пункте пропуска или в аэропорту. Речь идет о съемке и снятии отпечатков пальцев.

В то же время наличие биометрического паспорта не обязательно — достаточно действующего заграничного документа.

Собранные данные будут храниться в течение трех лет. Если человек регулярно путешествует и возвращается до истечения этого срока, действие записи будет продолжаться автоматически.

При повторных поездках отпечатки пальцев сдавать повторно не нужно, однако могут сделать новое фото.

Отдельные категории лиц не подлежат регистрации в системе. Речь идет о тех, кто имеет статус временной защиты в ЕС, вид на жительство или долгосрочную визу.

Также для детей до 12 лет отпечатки пальцев не будут снимать, однако их фотографии все равно будут вноситься в систему.

Целью EES является усиление контроля за пересечением границ и одновременно упростить краткосрочные поездки в страны Евросоюза.

