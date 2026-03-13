Більше, ніж поле НСК «Олімпійський»: українці в Нідерландах сплели тисячі метрів маскувальних сіток для фронту

Українські волонтери у Нідерландах уже понад два роки плетуть маскувальні сітки для українських військових, а масштаби їхньої допомоги вражають. За цей час вони виготовили майже 7300 квадратних метрів сіток – це більше, ніж футбольне поле НСК "Олімпійський" у Києві.

Українські волонтери в Роттердамі сплели майже 7300 кв. м маскувальних сіток для ЗСУ

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Укрінформ.

Маскувальні сітки виготовляють у Українському домі в Роттердамі, де волонтери не лише працюють над допомогою фронту, а й навчають інших охочих долучатися до цієї справи.

Почали з однієї рами – тепер допомагає вся країна

Як розповів волонтер Українського дому Олександр Кубрак, плетіння сіток у Роттердамі почалося у листопаді 2023 року.

Тоді волонтери виготовили першу раму для плетіння та провели перший майстер-клас.

"З того часу до початку лютого 2026 року у Роттердамі сплели 186 сіток розміром від 24 до 35 квадратних метрів. Загалом у Нідерландах за нашої участі виготовлено 278 сіток, майже 7300 квадратних метрів", – зазначив Кубрак.

Він наголошує, що ці цифри насправді означають значно більше, ніж просто площу тканини.

"У реальності ці квадратні метри рахуються автівками, гарматами, окопами та бліндажами", – пояснив волонтер.

Волонтери навчають інших

У Роттердамі не лише виготовляють маскувальні сітки, а й проводять навчання для нових волонтерів.

Кожен охочий може за кілька днів опанувати технологію плетіння, після чого передавати ці знання іншим громадам.

Завдяки цій ініціативі волонтерські майстерні вже з’явилися у багатьох містах Нідерландів.

Зокрема, активні осередки працюють у: Роттердамі, Флардінгені, Амстердамі, Наймегені, Арнемі, Гауді.

Крім того, до волонтерських акцій "Сітки пам’яті" долучалися громади у Бреді, Заандамі, Зейсті, Зволле, Утрехті, Маастріхті, Гаазі, Гарлемі, Рурмонді, Ейндговені, Гронінгені та Стадсканалі.

"У кожну сітку вкладаємо душу"

Керівниця роттердамського клубу плетіння сіток Людмила Ніколаєнко каже, що для волонтерів це не просто робота.

"У кожну сітку ми вкладаємо свої сили, душу та творчість, наче створюємо оберіг для наших хлопців", – зазначає вона.

Водночас вона підкреслює, що важливо передавати знання іншим.

"Якщо не навчати нових людей, не буде помічників і послідовників. А це означає, що ми не зможемо зробити більше для наших захисників", – додає волонтерка.

Технологію привезли з України

Технологію виготовлення маскувальних сіток волонтери перейняли у запорізького об’єднання "Під парасолькою", яке допомагає українським військовим ще з 2014 року.

Волонтери цього руху протягом багатьох років удосконалювали технологію та тестували сітки безпосередньо поблизу фронту, щоб вони максимально ефективно маскували техніку та позиції.

Матеріали та донати

Для виготовлення якісних сіток потрібні спеціальні тканини, які волонтерам допомагають постачати українські підприємці.

Фінансування волонтерського проєкту здійснюється завдяки донатам української громади Нідерландів, а також за підтримки нідерландської фундації Zeilen van Vrijheid ("Вітрила свободи").

За словами Ніколаєнко, у 2025 році вдалося зібрати 6982 євро.

З них: 2758 євро витратили на матеріали для виробництва сіток у Нідерланда, а 4224 євро спрямували на закупівлю тканини для волонтерів "Під парасолькою" в Україні.

До роботи також активно долучаються нідерландці, які підтримують Україну під час повномасштабної війни.

