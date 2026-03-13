Больше, чем поле НСК «Олимпийский»: украинцы в Нидерландах сплели тысячи метров маскировочных сеток для фронта

Украинские волонтеры в Нидерландах уже более двух лет плетут маскировочные сетки для украинских военных , а масштабы их помощи поражают. За это время они изготовили почти 7300 квадратных метров сеток – это больше, чем футбольное поле НСК "Олимпийский" в Киеве .

Украинские волонтеры в Роттердаме сплели около 7300 кв. м маскировочных сеток для ВСУ

Как передают " Комментарии " , об этом сообщает Укринформ.

Маскировочные сетки производят в Украинском доме в Роттердаме , где волонтеры не только работают над помощью фронта, но и учат других желающих приобщаться к этому делу.

Начали с одной рамы – теперь помогает вся страна

Как рассказал волонтер Украинского дома Александр Кубрак , плетение сеток в Роттердаме началось в ноябре 2023 года.

Тогда волонтеры изготовили первую раму для плетения и провели первый мастер-класс .

"С тех пор до начала февраля 2026 года в Роттердаме сплели 186 сеток размером от 24 до 35 квадратных метров . В общей сложности в Нидерландах при нашем участии изготовлено 278 сеток, почти 7300 квадратных метров ", – отметил Кубрак.

Он отмечает, что эти цифры на самом деле означают гораздо больше, чем просто площадь ткани.

"В реальности эти квадратные метры считаются автомобилями, пушками, окопами и блиндажами" , — пояснил волонтер.

Волонтеры учат других

В Роттердаме не только производят маскировочные сетки, но и проводят обучение для новых волонтеров .

Каждый желающий может за несколько дней овладеть технологией плетения, после чего передавать эти знания другим общинам.

Благодаря этой инициативе волонтерские мастерские уже появились во многих городах Нидерландов .

В частности, активные ячейки работают в: Роттердаме, Флардингене, Амстердаме, Неймегене, Арнеме, Гауди.

Кроме того, к волонтерским акциям "Сети памяти" присоединялись общины в Брэди, Заандаме, Зейсте, Зволле, Утрехте, Маастрихте, Гааге, Гарлеме, Рурмонде, Эйндговене, Гронингене и Стадсканали .

"В каждую сетку вкладываем душу"

Руководитель роттердамского клуба плетения сеток Людмила Николаенко говорит, что для волонтеров это не просто работа.

" В каждую сетку мы вкладываем свои силы, душу и творчество, как создаем оберег для наших ребят ", – отмечает она.

В то же время, она подчеркивает, что важно передавать знания другим.

"Если не учить новых людей, не будет помощников и последователей. А это значит, что мы не сможем сделать больше для наших защитников", – добавляет волонтер.

Технологию привезли из Украины

Технологию изготовления маскировочных сеток волонтеры переняли у запорожского объединения "Под зонтиком" , которое помогает украинским военным еще с 2014 года .

Волонтеры этого движения в течение многих лет совершенствовали технологию и тестировали сетки непосредственно вблизи фронта , чтобы максимально эффективно маскировать технику и позиции.

Материалы и донаты

Для изготовления качественных сеток нужны специальные ткани, которые помогают волонтерам поставлять украинские предприниматели.

Финансирование волонтерского проекта осуществляется благодаря донатам украинской общины Нидерландов , а также при поддержке нидерландского фонда Zeilen van Vrijheid (Паруса свободы) .

По словам Николаенко, в 2025 году удалось собрать 6982 евро .

Из них: 2758 евро потратили на материалы для производства сеток в Нидерландах, а 4224 евро направили на закупку ткани для волонтеров "Под зонтиком" в Украине.

К работе также активно приобщаются нидерландцы , поддерживающие Украину во время полномасштабной войны.

Читайте также в "Комментариях", почему волонтеры продолжают покупать дроны.