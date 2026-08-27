Білл Гейтс закликає законодавчо закріпити низку професій виключно за людьми

Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс б'є на сполох через стрімкий розвиток штучного інтелекту, який загрожує ліквідацією мільйонів робочих місць та появою новітньої біологічної зброї. Техномільярдер переконаний, що безконтрольне поширення технологій призведе до надмірної концентрації влади в руках кількох ІТ-гігантів. У своєму свіжому есе він виступив із радикальною ініціативою — назавжди закріпити певні сфери діяльності виключно за людством.

Білл Гейтс. Фото з відкритих джерел

"Багато робочих місць зникнуть назавжди", — попереджає Гейтс.

За його прогнозами, під удар автоматизації потраплять юриспруденція, клієнтська підтримка, сфера охорони здоров'я, програмування та промисловий сектор. Мільярдер наголошує, що ШІ перебере на себе левову частку завдань "протягом одного десятиліття, а не кількох поколінь".

Щоб захистити суспільство від тотальної роботизації, філантроп запровадив нове поняття — "Human Reserved" (заброньовано за людьми). Цей статус має охоплювати професії, які вимагають суто людської емпатії та взаємодії.

"Я вважаю, що в міру вдосконалення ШІ та роботів ми залишимо деякі речі виключно людям", — ділиться своїм баченням Гейтс.

Як приклад він згадав догляд за власним батьком, який пішов із життя шість років тому через хворобу Альцгеймера. Оцінюючи роботу доглядальниць, бізнесмен зазначив:

"У тій турботі, яку вони виявляли до мого батька, було щось незамінно людське. Жоден робот не зміг би і не повинен був цього робити".

На думку Гейтса, машини не мають права переходити певні етичні кордони, навіть якщо вони здатні виконувати ці завдання технічно.

"Уявіть, що робот повідомляє вам жахливу новину про те, що у вас невиліковне захворювання, — пропонує замислитися мільярдер, додаючи: — Немає жодних технічних причин, чому він не міг би цього зробити. Але він не повинен цього робити".

Окрім соціальних та етичних викликів, розробка ШІ несе прямі безпекові загрози. Технологія здатна значно спростити створення біологічної зброї та призвести до появи автономних бойових систем, які вбиватимуть "без участі людини в ухваленні рішення". До того ж інструменти стеження та маніпулювання масовою свідомістю стануть значно доступнішими та дешевшими.

При цьому Гейтс відкрито звинувачує топменеджмент технологічних гігантів у навмисному замовчуванні реальних небезпек заради надприбутків.

"Тепер вони кажуть один одному: „Гей, краще цього не кажи. Це нам шкодить. Ми якраз намагаємося залучити наступний трильйон доларів“", — розповів засновник Microsoft про настрої у Кремнієвій долині під час інтерв'ю виданню New York Times.

Філантроп підсумував, що людство стоїть на порозі глобальної технологічної революції, яка кардинально змінить світ.

"ШІ або стане найбільшим зрівнювачем, коли-небудь винайденим, або найгіршим джерелом несправедливості, — констатував Білл Гейтс, резюмувавши: — Навіть за найкращих обставин перехід у цю нову епоху ШІ стане одним із найбурхливіших періодів в історії людства".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у соціальних мережах та медіапросторі знову стрімко набирає популярності архівне висловлювання співзасновника та чинного генерального директора технологічного гіганта OpenAI Сема Альтмана. Ще у 2015 році розробник озвучив неоднозначну думку, яка ідеально ілюструє головний парадокс сучасної Кремнієвої долини: шалену віру в технологічний прорив та водночас острах перед його глобальними наслідками.