Білл Гейтс закликає законодавчо закріпити низку професій виключно за людьми

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Недилько Ксения
Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс б'є на сполох через стрімкий розвиток штучного інтелекту, який загрожує ліквідацією мільйонів робочих місць та появою новітньої біологічної зброї. Техномільярдер переконаний, що безконтрольне поширення технологій призведе до надмірної концентрації влади в руках кількох ІТ-гігантів. У своєму свіжому есе він виступив із радикальною ініціативою — назавжди закріпити певні сфери діяльності виключно за людством.
Білл Гейтс. Фото з відкритих джерел
За його прогнозами, під удар автоматизації потраплять юриспруденція, клієнтська підтримка, сфера охорони здоров'я, програмування та промисловий сектор. Мільярдер наголошує, що ШІ перебере на себе левову частку завдань "протягом одного десятиліття, а не кількох поколінь".
Щоб захистити суспільство від тотальної роботизації, філантроп запровадив нове поняття — "Human Reserved" (заброньовано за людьми). Цей статус має охоплювати професії, які вимагають суто людської емпатії та взаємодії.
Як приклад він згадав догляд за власним батьком, який пішов із життя шість років тому через хворобу Альцгеймера. Оцінюючи роботу доглядальниць, бізнесмен зазначив:
На думку Гейтса, машини не мають права переходити певні етичні кордони, навіть якщо вони здатні виконувати ці завдання технічно.
Окрім соціальних та етичних викликів, розробка ШІ несе прямі безпекові загрози. Технологія здатна значно спростити створення біологічної зброї та призвести до появи автономних бойових систем, які вбиватимуть "без участі людини в ухваленні рішення". До того ж інструменти стеження та маніпулювання масовою свідомістю стануть значно доступнішими та дешевшими.
При цьому Гейтс відкрито звинувачує топменеджмент технологічних гігантів у навмисному замовчуванні реальних небезпек заради надприбутків.
Філантроп підсумував, що людство стоїть на порозі глобальної технологічної революції, яка кардинально змінить світ.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у соціальних мережах та медіапросторі знову стрімко набирає популярності архівне висловлювання співзасновника та чинного генерального директора технологічного гіганта OpenAI Сема Альтмана. Ще у 2015 році розробник озвучив неоднозначну думку, яка ідеально ілюструє головний парадокс сучасної Кремнієвої долини: шалену віру в технологічний прорив та водночас острах перед його глобальними наслідками.