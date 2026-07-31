«Призведе до кінця світу»: архівне пророцтво Сема Альтмана знову підірвало мережу

У соціальних мережах та медіапросторі знову стрімко набирає популярності архівне висловлювання співзасновника та чинного генерального директора технологічного гіганта OpenAI Сема Альтмана. Ще у 2015 році розробник озвучив неоднозначну думку, яка ідеально ілюструє головний парадокс сучасної Кремнієвої долини: шалену віру в технологічний прорив та водночас острах перед його глобальними наслідками.

Виступ Сема Альтмана у 2015 році

Під час одного зі своїх давніх публічних виступів топменеджер максимально відверто оцінив екзистенційні загрози від стрімкої еволюції генеративних алгоритмів.

"Штучний інтелект, ймовірно, найімовірніше, призведе до кінця світу, — поділився думками Сем Альтман, одразу ж додавши іншу, суто прагматичну сторону медалі: — але до того часу з’являться чудові компанії".

Ці слова викликали чергову хвилю жвавих дискусій серед експертів та звичайних користувачів. Багато хто звинувачує лідерів ІТ-індустрії у надмірному цинізмі, тоді як інші вбачають у цьому тверезий заклик до розробки жорстких правил безпеки та міжнародного нагляду за створенням суперінтелекту. Сам Альтман, попри свої похмурі прогнози, наразі залишається оптимістом і переконує, що під контролем людини ШІ принесе людству колосальний економічний та науковий розвиток.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман, який раніше досить скептично реагував на будь-які заклики "пригальмувати" розвиток нейромереж, раптово та дуже різко змінив свою позицію. Тепер він прямо заявляє: вихід найпотужніших нових моделей ШІ, можливо, доведеться свідомо дозувати та уповільнювати.



