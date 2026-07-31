«Призведе до кінця світу»: архівне пророцтво Сема Альтмана знову підірвало мережу

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
У соціальних мережах та медіапросторі знову стрімко набирає популярності архівне висловлювання співзасновника та чинного генерального директора технологічного гіганта OpenAI Сема Альтмана. Ще у 2015 році розробник озвучив неоднозначну думку, яка ідеально ілюструє головний парадокс сучасної Кремнієвої долини: шалену віру в технологічний прорив та водночас острах перед його глобальними наслідками.
Виступ Сема Альтмана у 2015 році
Під час одного зі своїх давніх публічних виступів топменеджер максимально відверто оцінив екзистенційні загрози від стрімкої еволюції генеративних алгоритмів.
Ці слова викликали чергову хвилю жвавих дискусій серед експертів та звичайних користувачів. Багато хто звинувачує лідерів ІТ-індустрії у надмірному цинізмі, тоді як інші вбачають у цьому тверезий заклик до розробки жорстких правил безпеки та міжнародного нагляду за створенням суперінтелекту. Сам Альтман, попри свої похмурі прогнози, наразі залишається оптимістом і переконує, що під контролем людини ШІ принесе людству колосальний економічний та науковий розвиток.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман,
який раніше досить скептично реагував на будь-які заклики
"пригальмувати" розвиток нейромереж, раптово та дуже різко змінив
свою позицію. Тепер він прямо заявляє: вихід найпотужніших нових моделей ШІ,
можливо, доведеться свідомо дозувати та уповільнювати.