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«Приведет к концу света»: архивное пророчество Сэма Альтмана снова взорвало сеть

«Но к тому времени появятся замечательные компании»: почему мир снова обсуждает парадоксальное заявление Сэма Альтмана

31 июля 2026, 17:36
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Недилько Ксения

В социальных сетях и медиапространстве снова стремительно набирает популярность архивное высказывание соучредителя и действующего генерального директора технологического гиганта OpenAI Сэма Альтмана. Еще в 2015 году разработчик озвучил неоднозначное мнение, идеально иллюстрирующее главный парадокс современной Кремниевой долины: безумную веру в технологический прорыв и одновременно страх перед его глобальными последствиями.

«Приведет к концу света»: архивное пророчество Сэма Альтмана снова взорвало сеть

Выступление Сема Альтмана в 2015 году

Во время одного из своих давних публичных выступлений топ-менеджер максимально откровенно оценил экзистенциальные угрозы от стремительной эволюции генеративных алгоритмов.

"Искусственный интеллект, вероятно, вероятнее всего, приведет к концу света, — поделился мыслями Сэм Альтман, сразу же добавив другую, чисто прагматическую сторону медали: — но к тому времени появятся отличные компании".

Эти слова вызвали очередную волну оживленных дискуссий среди экспертов и обычных пользователей. Многие обвиняют лидеров ИТ-индустрии в чрезмерном цинизме, в то время как другие видят в этом трезвый призыв к разработке жестких правил безопасности и международному надзору за созданием суперинтеллекта. Сам Альтман, несмотря на свои мрачные прогнозы, остается оптимистом и убеждает, что под контролем человека ИИ принесет человечеству колоссальное экономическое и научное развитие.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман, ранее достаточно скептически реагировавший на любые призывы "притормозить" развитие нейросетей, внезапно и очень резко изменил свою позицию. Теперь он прямо заявляет: выход самых мощных новых моделей ИИ, возможно, придется сознательно дозировать и замедлять.



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