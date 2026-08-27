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Билл Гейтс призывает законодательно закрепить ряд профессий исключительно за людьми

«Ни один робот не должен этого делать»: Билл Гейтс раскрыл риски искусственного интеллекта и обвинил ИТ-гигантов в сокрытии правды

27 августа 2026, 18:41
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Недилько Ксения

Соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс бьет тревогу из-за стремительного развития искусственного интеллекта, который угрожает ликвидацией миллионов рабочих мест и появлением новейшего биологического оружия. Техномильярдер убежден, что бесконтрольное распространение технологий приведет к чрезмерной концентрации властей в руках нескольких ИТ-гигантов. В своем свежем эссе он выступил с радикальной инициативой – навсегда закрепить определенные сферы деятельности исключительно за человечеством.

Билл Гейтс призывает законодательно закрепить ряд профессий исключительно за людьми

Билл Гейтс. Фото из открытых источников

"Многие рабочие места исчезнут навсегда", — предупреждает Гейтс.

По его прогнозам, под удар автоматизации попадут юриспруденция, клиентская поддержка, здравоохранение, программирование и промышленный сектор. Миллиардер отмечает, что ИИ переберет на себя львиную долю задач "в течение одного десятилетия, а не нескольких поколений".

Чтобы защитить общество от тотальной роботизации, филантроп ввел новое понятие — Human Reserved (забронировано за людьми). Этот статус должен включать профессии, требующие чисто человеческой эмпатии и взаимодействия.

"Я считаю, что по мере совершенствования ИИ и роботов мы оставим некоторые вещи исключительно людям", — делится своим видением Гейтс.

В качестве примера он вспомнил уход за собственным отцом, ушедшим из жизни шесть лет назад из-за болезни Альцгеймера. Оценивая работу сиделок, бизнесмен отметил:

"В той заботе, которую они проявляли к моему отцу, было нечто незаменимое человеческое. Ни один робот не смог бы и не должен был этого делать".

По мнению Гейтса, машины не имеют права переходить определенные нравственные границы, даже если они способны выполнять эти задачи технически.

"Представьте, что робот сообщает вам ужасную новость о том, что у вас неизлечимое заболевание, — предлагает задуматься миллиардер, добавляя: — Нет никаких технических причин, почему бы он не мог этого сделать. Но он не должен этого делать".

Кроме социальных и этических вызовов, разработка ИИ несет прямые угрозы безопасности. Технология способна значительно упростить создание биологического оружия и привести к появлению автономных боевых систем, которые будут убивать без участия человека в принятии решения. К тому же, инструменты слежения и манипулирования массовым сознанием станут значительно доступнее и дешевле.

При этом Гейтс открыто обвиняет топ-менеджмент технологических гигантов в умышленном умалчивании реальных опасностей ради сверхприбылей.

"Теперь они говорят друг другу: "Эй, лучше этого не говори. Это нам вредит. Мы как раз пытаемся привлечь следующий триллион долларов"", — рассказал основатель Microsoft о настроениях в долине Кремниева во время интервью изданию New York Times.

Филантроп подытожил, что человечество стоит на пороге глобальной технологической революции, которая кардинально изменит мир.

"ИИ либо станет величайшим уравнителем, когда-либо изобретенным, либо худшим источником несправедливости, — констатировал Билл Гейтс, резюмировав: — Даже при лучших обстоятельствах переход в эту новую эпоху ИИ станет одним из самых бурных периодов в истории человечества".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в социальных сетях и медиапространстве снова стремительно набирает популярность архивное высказывание соучредителя и действующего генерального директора технологического гиганта OpenAI Сэма Альтмана. Еще в 2015 году разработчик озвучил неоднозначное мнение, идеально иллюстрирующее главный парадокс современной Кремниевой долины: безумную веру в технологический прорыв и одновременно страх перед его глобальными последствиями.



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