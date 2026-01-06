logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Без ополонок і «очищення водою»: у Львові різко заборонили пірнання на Водохреще — причина здивує багатьох
НОВИНИ

Без ополонок і «очищення водою»: у Львові різко заборонили пірнання на Водохреще — причина здивує багатьох

Львівська міська влада закликає відмовитися від екстремальних традицій і пояснює, чому занурення у крижану воду може бути небезпечним і не має духовного сенсу.

6 січня 2026, 13:20
Автор:
Проніна Анна

У Львові цього року Водохреще пройде без пірнань у водойми. Міська адміністрація офіційно заборонила купання 6 січня та закликала мешканців зосередитися на духовному змісті свята, а не на ризикованих для здоров’я ритуалах.

Без ополонок і «очищення водою»: у Львові різко заборонили пірнання на Водохреще — причина здивує багатьох

Львів офіційно сказав «ні» купанням на Водохреще

Про це повідомили на офіційному сайті Львівської міської ради. Там наголосили: занурення в ополонки не є частиною місцевої релігійної традиції, а масове пірнання в холодну воду несе реальну загрозу для життя та здоров’я людей.

У мерії зазначають, що у Львові вже кілька років поспіль свідомо не облаштовують місця для зимового купання. Місто не організовує ополонок, не встановлює рятувальні пости та не залучає медиків для чергування біля водойм. Причина проста — у межах Львова немає жодної водойми, сертифікованої для безпечного зимового пірнання.

Представник міської ради Євген Бойко підкреслив, що популярний міф про "змивання гріхів" холодною водою не має богословського підґрунтя. За його словами, Богоявлення — це насамперед духовне свято, а не випробування організму на міцність. Навпаки, для багатьох людей такі експерименти можуть закінчитися серйозними ускладненнями.

Медики та рятувальники попереджають: різке занурення у холодну воду може спричинити спазм судин, серцевий напад, втрату свідомості або переохолодження. Особливо небезпечним таке купання є для людей із серцево-судинними захворюваннями, хворобами нирок, діабетом, ослабленим імунітетом або після перенесених застуд.

Окрему загрозу становить і те, що у Львові не розгортатимуться рятувальні пости, а, отже, у разі надзвичайної ситуації допомога може бути запізнілою.

Натомість міська влада запропонувала бажаючим святкувати Водохреще традиційні і безпечні заходи – освячення води та спільні молитви на площі "Ринок" та у парку "Горіховий гай".

У міськраді закликають львів’ян не ризикувати здоров’ям, відмовитися від небезпечних пірнань і провести Водохреще спокійно — у молитві, з родиною та з повагою до власного життя.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що не можна робити на Водохреще. 



