Без прорубей и «очистки водой»: во Львове резко запретили ныряние на Крещение — причина удивит многих

Во Львове в этом году Крещение пройдет без ныряний в водоемы . Городская администрация официально запретила купание 6 января и призвала жителей сосредоточиться на духовном содержании праздника, а не рискованных для здоровья ритуалах.

Львов официально сказал «нет» купанием на Крещение

Об этом сообщили на официальном сайте Львовского городского совета. Там подчеркнули: погружение в проруби не является частью местной религиозной традиции , а массовое ныряние в холодную воду несет реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В мэрии отмечают, что во Львове уже несколько лет заведомо не обустраивают места для зимнего купания . Город не организует полынью, не устанавливает спасательные посты и не привлекает медиков для дежурства у водоемов. Причина проста — в пределах Львова нет ни одного водоема, сертифицированного для безопасного зимнего ныряния .

Представитель городского совета Евгений Бойко подчеркнул, что популярный миф о "смывании грехов" холодной водой не имеет богословской почвы. По его словам, Богоявление — это, прежде всего, духовный праздник , а не испытание организма на крепость. Напротив, для многих людей такие эксперименты могут окончиться серьезными осложнениями.

Медики и спасатели предупреждают: резкое погружение в холодную воду может вызвать спазм сосудов, сердечный приступ, потерю сознания или переохлаждение . Особенно опасно такое купание для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек, диабетом, ослабленным иммунитетом или после перенесенных простуд.

Отдельную угрозу представляет и то, что во Львове не будут разворачиваться спасательные посты , а, следовательно, в случае чрезвычайной ситуации помощь может быть запоздала.

В то же время городские власти предложили желающим праздновать Крещение традиционные и безопасные мероприятия – освящение воды и совместные молитвы на площади "Рынок" и в парке "Ореховая роща".

В горсовете призывают львовян не рисковать здоровьем , отказаться от опасных ныряний и провести Крещение спокойно — в молитве, с семьей и с уважением к собственной жизни.

