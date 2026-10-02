Без окремого обліку та під загрозою кібератак: що відбувається з архівами війни проти РФ

Більшість документів та фото- й відеоматеріалів, які фіксують російсько-українську війну, створюються в цифровому форматі. Саме через це основними ризиками для збереження історії є не лише фізичні обстріли, а й кібератаки та технічні збої. Про це йдеться у відповіді Державної архівної служби України на офіційний журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Держархів. Фото: із відкритих джерел

Як пояснили у відомстві, значна частина документальних масивів Війни за Незалежність України є цифровими за своєю природою. Найбільша загроза втрати чи знищення цих даних існує у прифронтових та деокупованих регіонах.

"Основними ризиками для них є знищення або втрата носіїв унаслідок бойових дій, кібератак чи технічних збоїв... Тому превентивний захист таких документів передбачає їх своєчасну цифрову фіксацію, резервне копіювання та збереження у захищених цифрових середовищах", — зазначили в Укрдержархіві.

Водночас у відомстві запевнили, що Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки, де наразі формується "Архів Війни за Незалежність", функціонує у штатному режимі та не потребує евакуації.

Рішення щодо захисту інших документальних масивів в областях ухвалюють індивідуально – залежно від їхнього місцезнаходження, типу носія інформації та безпекової ситуації в конкретному регіоні.

У Держархівслужбі також уточнили, що окремого статистичного обліку фондів чи документів за критерієм "потребують першочергової евакуації" наразі не ведеться.

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