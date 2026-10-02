Без окремого обліку та під загрозою кібератак: що відбувається з архівами війни проти РФ

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Кравцев Сергей
Більшість документів та фото- й відеоматеріалів, які фіксують російсько-українську війну, створюються в цифровому форматі. Саме через це основними ризиками для збереження історії є не лише фізичні обстріли, а й кібератаки та технічні збої. Про це йдеться у відповіді Державної архівної служби України на офіційний журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".
Держархів. Фото: із відкритих джерел
Як пояснили у відомстві, значна частина документальних масивів Війни за Незалежність України є цифровими за своєю природою. Найбільша загроза втрати чи знищення цих даних існує у прифронтових та деокупованих регіонах.
Водночас у відомстві запевнили, що Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки, де наразі формується "Архів Війни за Незалежність", функціонує у штатному режимі та не потребує евакуації.
Рішення щодо захисту інших документальних масивів в областях ухвалюють індивідуально – залежно від їхнього місцезнаходження, типу носія інформації та безпекової ситуації в конкретному регіоні.
У Держархівслужбі також уточнили, що окремого статистичного обліку фондів чи документів за критерієм "потребують першочергової евакуації" наразі не ведеться.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у Житомирській міськраді розкрили зарплати чиновників: скільки людей отримують понад 50 тисяч.