logo_ukra

BTC/USD

85701

ETH/USD

2710.08

USD/UAH

44.99

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Без окремого обліку та під загрозою кібератак: що відбувається з архівами війни проти РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Без окремого обліку та під загрозою кібератак: що відбувається з архівами війни проти РФ

У Держархівслужбі відповіли, які масиви документів перебувають у зоні найбільшого ризику та чи загрожує знищення «Архіву Війни за Незалежність»

2 жовтня 2026, 16:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Більшість документів та фото- й відеоматеріалів, які фіксують російсько-українську війну, створюються в цифровому форматі. Саме через це основними ризиками для збереження історії є не лише фізичні обстріли, а й кібератаки та технічні збої. Про це йдеться у відповіді Державної архівної служби України на офіційний журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Без окремого обліку та під загрозою кібератак: що відбувається з архівами війни проти РФ

Держархів. Фото: із відкритих джерел

Як пояснили у відомстві, значна частина документальних масивів Війни за Незалежність України є цифровими за своєю природою. Найбільша загроза втрати чи знищення цих даних існує у прифронтових та деокупованих регіонах.

"Основними ризиками для них є знищення або втрата носіїв унаслідок бойових дій, кібератак чи технічних збоїв... Тому превентивний захист таких документів передбачає їх своєчасну цифрову фіксацію, резервне копіювання та збереження у захищених цифрових середовищах", — зазначили в Укрдержархіві.

Водночас у відомстві запевнили, що Центральний державний архів громадських об’єднань та україніки, де наразі формується "Архів Війни за Незалежність", функціонує у штатному режимі та не потребує евакуації.

Рішення щодо захисту інших документальних масивів в областях ухвалюють індивідуально – залежно від їхнього місцезнаходження, типу носія інформації та безпекової ситуації в конкретному регіоні.

У Держархівслужбі також уточнили, що окремого статистичного обліку фондів чи документів за критерієм "потребують першочергової евакуації" наразі не ведеться.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Житомирській міськраді розкрили зарплати чиновників: скільки людей отримують понад 50 тисяч.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини