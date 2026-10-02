Без отдельного учета и под опасностью кибератак: что происходит с архивами войны против РФ

Большинство документов и фото- и видеоматериалов, фиксирующих российско-украинскую войну, создаются в цифровом формате. Именно поэтому основными рисками для сохранения истории не только физические обстрелы, но и кибератаки и технические сбои. Об этом говорится в ответе Государственной архивной службы Украины на официальный журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Госархив. Фото: из открытых источников

Как пояснили в ведомстве, значительная часть документальных массивов Войны за Независимость Украины являются цифровыми по своей природе. Наибольшая угроза потери или уничтожения этих данных существует в прифронтовых и деоккупированных регионах.

"Основными рисками для них является уничтожение или потеря носителей в результате боевых действий, кибератак или технических сбоев... Поэтому превентивная защита таких документов предусматривает их своевременную цифровую фиксацию, резервное копирование и хранение в защищенных цифровых средах", — отметили в Укргосархиве.

В то же время в ведомстве заверили, что Центральный государственный архив общественных объединений и украиники, где формируется "Архив Войны за Независимость", функционирует в штатном режиме и не требует эвакуации.

Решения по защите других документальных массивов в областях принимаются индивидуально – в зависимости от их местонахождения, типа носителя информации и ситуации безопасности в конкретном регионе.

В Госархивслужбе также уточнили, что отдельного статистического учета фондов или документов по критерию "требующих первоочередной эвакуации" пока не ведется.

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