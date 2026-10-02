У Житомирській міськраді розкрили зарплати чиновників: скільки людей отримують понад 50 тисяч

У Житомирській міській раді назвали кількість посадовців, які у 2026 році отримували понад 50 тисяч гривень зарплати щомісяця. Відповідні дані містяться у відповіді міськради на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Зарплатня чиновників Житомирської міськради

Згідно з наданим документом, щомісячну заробітну плату понад 50 тис. грн отримували вісім працівників виконавчого комітету Житомирської міської ради. При цьому у зазначену суму не включали матеріальну допомогу та одноразові виплати.

До цієї категорії входили секретар міської ради, заступники міського голови, керуючий справами та староста. У відповіді також зазначено працівників виконавчого комітету та виконавчих органів міськради, які отримували такі виплати.

Водночас у міськраді окремо наголосили, що у 2026 році щомісячних зарплат понад 75 тисяч гривень і понад 100 тисяч гривень працівники виконавчого комітету та виконавчих органів Житомирської міської ради не отримували.

Таким чином, офіційно йдеться саме про вісьмох працівників із зарплатами понад 50 тисяч гривень на місяць. Водночас відповідь міськради не містить розбивки за кожним посадовцем із зазначенням конкретної зарплати, а також не уточнює фактичний розмір виплат кожного з них.

Документ датований 2 жовтня 2026 року та підписаний першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світланою Ольшанською.

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