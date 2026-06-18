Без черг та візитів до ДРАЦСу: українцям пропонують протестувати новий цифровий сервіс розлучення

В Україні триває активна цифровізація державних послуг, і невдовзі громадяни зможуть завершувати сімейні стосунки повністю дистанційно. Новий сервіс дозволить пройти весь процес розлучення в онлайн-форматі: від заповнення документів до отримання фінального свідоцтва.

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"Наразі фахівці розробляють послугу, яка дозволить подати заяву, приєднатися до фінальної відеоконференції без відвідування відділу ДРАЦС та отримати готове свідоцтво поштою, — повідомляють розробники платформи. — Важливо зазначити, що документ доставлятиметься виключно в межах України та видаватиметься особисто в руки". Організатори закликають пари, які вже ухвалили остаточне рішення розійтися, спростити собі процедуру та допомогти вдосконалити сервіс.

Процедура участі у випробуванні нової функції є доволі чіткою та послідовною. "Кожному з партнерів необхідно окремо заповнити спеціальну реєстраційну форму для участі в бета-тестуванні, — пояснюють у технічній підтримці, — після чого на вказаний email надійде лист із покроковими роз'ясненнями". Після того як заява буде офіційно подана, розпочнеться передбачений законодавством обов'язковий термін очікування, який завершиться онлайн-зустріччю з реєстратором та державною реєстрацією розірвання шлюбу.

Проте долучитися до цього етапу тестування зможуть не всі охочі, адже існують певні юридичні та технічні обмеження. "Стати учасниками перевірки сервісу можуть виключно повнолітні громадяни України, — наголошують автори проєкту, — які мають підтверджений податковий номер, ID-картку чи закордонний паспорт, а також цифровий актовий запис про шлюб у застосунку". Головною ж умовою для дистанційного процесу є відсутність у подружжя спільних дітей, які ще не досягли повноліття.

Аби долучитись до тестування, заповніть форму.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у 2026 році День закоханих припав на суботу, і це стало приводом для унікальної ініціативи Міністерства юстиції України. Зазвичай онлайн-реєстрація шлюбів доступна лише у будні, але цього року було ухвалено рішення зробити виняток для символічної дати 14 лютого.



