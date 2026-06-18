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Без очередей и визитов в ГРАГС: украинцам предлагают протестировать новый цифровой сервис развода

Брачный процесс в смартфоне: Минцифры ищет добровольцев для испытания услуги онлайн-разрыва брака

18 июня 2026, 15:02
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Недилько Ксения

В Украине идет активная цифровизация государственных услуг, и вскоре граждане смогут завершать семейные отношения полностью дистанционно. Новый сервис позволит пройти весь процесс развода в онлайн формате: от заполнения документов до получения финального свидетельства.

Без очередей и визитов в ГРАГС: украинцам предлагают протестировать новый цифровой сервис развода

Иллюстративное фото

"Пока специалисты разрабатывают услугу, которая позволит подать заявление, присоединиться к финальной видеоконференции без посещения отдела ГРАГС и получить готовое свидетельство по почте, — сообщают разработчики платформы. — Важно отметить, что документ будет доставляться исключительно в пределах Украины и будет выдаваться лично в руки". Организаторы призывают пары, которые уже приняли окончательное решение разойтись, упростить процедуру и помочь усовершенствовать сервис.

Процедура участия в испытании новой функции довольно четкая и последовательная. "Каждому из партнеров необходимо отдельно заполнить специальную регистрационную форму для участия в бета-тестировании, – объясняют в технической поддержке, – после чего на указанный email поступит письмо с пошаговыми разъяснениями". После того, как заявление будет официально подано, начнется предусмотренный законодательством обязательный срок ожидания, который завершится онлайн-встречей с регистратором и государственной регистрацией расторжения брака.

Однако присоединиться к этому этапу тестирования смогут не все желающие, ведь есть определенные юридические и технические ограничения. "Стать участниками проверки сервиса могут исключительно совершеннолетние граждане Украины, — отмечают авторы проекта, — которые имеют подтвержденный налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт, а также цифровую актовую запись о браке в приложении". Главным же условием для дистанционного процесса является отсутствие у супругов общих детей, еще не достигших совершеннолетия.

Чтобы присоединиться к тестированию, заполните форму .

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 2026 году День влюбленных пришелся на субботу, и это стало поводом для уникальной инициативы Министерства юстиции Украины. Обычно онлайн-регистрация браков доступна только по будням, но в этом году было принято решение сделать исключение для символической даты 14 февраля.



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