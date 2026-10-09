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Берлінська вимагає у школі готувати дітей до війни через загрозу з РФ

«Хочеш миру — готуйся до війни»: Victory Drones пропонує Міносвіти безкоштовно навчити тисячі вчителів технологіям БпЛА

9 жовтня 2026, 08:37
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Недилько Ксения

Громадська діячка та засновниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська вкотре наголосила на критичній потребі масштабної реформи шкільної освіти в Україні. Вона закликала інтегрувати сучасну оборонну та технологічну підготовку в навчальний процес, аби захистити підростаюче покоління від майбутніх загроз з боку країни-агресорки.

Берлінська вимагає у школі готувати дітей до війни через загрозу з РФ

Ілюстративне фото

Аналізуючи тривалу війну, Берлінська нагадала, що нинішні молоді воїни, які стримують ворога на передовій, на початку російської агресії у 2014 році були ще школярами. На її переконання, ігнорування мілітарних реалій сьогодення є небезпечною ілюзією, адже ворог діє на випередження.

"Роками повторюю — пора вводити повноцінну підготовку в школах, — зазначає волонтерка, підкреслюючи, що метою такого кроку є виключно стратегічна безпека. — Я не хочу щоб наші діти воювали. Саме тому вони мають бути готовими".

Вона акцентувала увагу на тому, що Російська Федерація вже на державному рівні залучає неповнолітніх до військових програм і вчить підлітків керувати безпілотними системами. На тлі цих процесів зволікання з українського боку може призвести до катастрофічних наслідків у майбутньому.

"Хочеш миру — готуйся до війни, — констатує Берлінська, ставлячи жорстке запитання суспільству та посадовцям. — Росіяни своїх дітей вже готують вбивати нас дронами. А ми своїх? Знову проспимо?".

Для того, щоб зрушити ситуацію з мертвої точки, команда Victory Drones висловила готовність узяти на себе практичну частину підготовки кадрів. Фахівці розробили програми для викладачів інформатики, уроків праці та предмету "Захист України". Наразі волонтери вже успішно підготували кілька сотень педагогів, проте для охоплення всієї країни, яка налічує близько 12 тисяч шкіл, потрібні значно більші масштаби.

"Ми вже навчили кілька сотень, і готові навчати тисячі, — резюмувала Марія Берлінська, закликавши профільне відомство до активної адміністративної співпраці: — Сподіваюсь Міністерство освіти організаційно включиться в цей процес".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські захисні споруди потребують негайної та кардинальної модернізації напередодні холодів, коли через імовірні масовані обстріли громадянам доведеться перебувати там значно довше. Омбудсман Дмитро Лубінець у розмові з медіа висловив скептицизм щодо нинішнього стану справ, зазначивши, що за поточних темпів "років 100–150 нам треба ще почекати" до ідеальної готовності.



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