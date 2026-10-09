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Берлинская требует в школе готовить детей к войне из-за угрозы с РФ

«Хочешь мира – готовься к войне»: Victory Drones предлагает Минобразования бесплатно обучить тысячи учителей технологиям БпЛА

9 октября 2026, 08:37
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Недилько Ксения

Общественная деятельница и основательница проекта Victory Drones Мария Берлинская в очередной раз отметила критическую потребность масштабной реформы школьного образования в Украине. Она призвала интегрировать современную оборонную и технологическую подготовку в учебный процесс, чтобы оградить подрастающее поколение от будущих угроз со стороны страны-агрессоры.

Берлинская требует в школе готовить детей к войне из-за угрозы с РФ

Иллюстративное фото

Анализируя продолжающуюся войну, Берлинская напомнила, что нынешние молодые воины, сдерживающие врага на передовой, в начале российской агрессии в 2014 году были еще школьниками. По ее убеждению, игнорирование милитарных реалий сегодняшнего дня является опасной иллюзией, ведь враг действует на опережение.

"Годами повторяю – пора вводить полноценную подготовку в школах, — отмечает волонтер, подчеркивая, что целью такого шага является исключительно стратегическая безопасность. — Я не хочу, чтобы наши дети воевали. Именно поэтому они должны быть готовы".

Она акцентировала внимание на том, что Российская Федерация уже на государственном уровне привлекает несовершеннолетних в военные программы и учит подростков руководить беспилотными системами. На фоне этих процессов задержка с украинской стороны может привести к катастрофическим последствиям в будущем.

"Хочешь мира – готовься к войне, — констатирует Берлинская, задавая жесткий вопрос обществу и должностным лицам. — Россияне своих детей уже готовят убивать нас дронами. А мы своих? Снова проспим?".

Для того чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, команда Victory Drones выразила готовность взять на себя практическую часть подготовки кадров. Специалисты разработали программы для преподавателей информатики, уроков труда и предмета "Защита Украины". Волонтеры уже успешно подготовили несколько сотен педагогов, однако для охвата всей страны, насчитывающей около 12 тысяч школ, нужны значительно большие масштабы.

"Мы уже научили несколько сотен, и готовы обучать тысячи, — резюмировала Мария Берлинская, призвав профильное ведомство к активному административному сотрудничеству: — Надеюсь, Министерство образования организационно включится в этот процесс".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские защитные сооружения нуждаются в немедленной и кардинальной модернизации накануне холодов, когда из-за вероятных массированных обстрелов гражданам придется находиться там значительно дольше. Омбудсман Дмитрий Лубинец в разговоре с медиа выразил скептицизм по поводу нынешнего положения дел, отметив, что при текущих темпах "лет 100-150 нам нужно еще подождать" до идеальной готовности.



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