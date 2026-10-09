Берлинская требует в школе готовить детей к войне из-за угрозы с РФ

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Недилько Ксения
Общественная деятельница и основательница проекта Victory Drones Мария Берлинская в очередной раз отметила критическую потребность масштабной реформы школьного образования в Украине. Она призвала интегрировать современную оборонную и технологическую подготовку в учебный процесс, чтобы оградить подрастающее поколение от будущих угроз со стороны страны-агрессоры.
Иллюстративное фото
Анализируя продолжающуюся войну, Берлинская напомнила, что нынешние молодые воины, сдерживающие врага на передовой, в начале российской агрессии в 2014 году были еще школьниками. По ее убеждению, игнорирование милитарных реалий сегодняшнего дня является опасной иллюзией, ведь враг действует на опережение.
Она акцентировала внимание на том, что Российская Федерация уже на государственном уровне привлекает несовершеннолетних в военные программы и учит подростков руководить беспилотными системами. На фоне этих процессов задержка с украинской стороны может привести к катастрофическим последствиям в будущем.
Для того чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, команда Victory Drones выразила готовность взять на себя практическую часть подготовки кадров. Специалисты разработали программы для преподавателей информатики, уроков труда и предмета "Защита Украины". Волонтеры уже успешно подготовили несколько сотен педагогов, однако для охвата всей страны, насчитывающей около 12 тысяч школ, нужны значительно большие масштабы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские защитные сооружения нуждаются в немедленной и кардинальной модернизации накануне холодов, когда из-за вероятных массированных обстрелов гражданам придется находиться там значительно дольше. Омбудсман Дмитрий Лубинец в разговоре с медиа выразил скептицизм по поводу нынешнего положения дел, отметив, что при текущих темпах "лет 100-150 нам нужно еще подождать" до идеальной готовности.