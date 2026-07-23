Бензин стрімко дорожчає: чи є у влади план, або українців готують до цін по 100 гривень

Ціни на бензин в Україні продовжують зростати. Зрозуміло, що дається взнаки загострення ситуації на Близькому Сході, коли нафта стрімко дорожчає в ціні, але виникає низка питань. Чому від уряду немає кроків щодо резервних закупівель палива? Чому немає компенсації вартості палива, адже цей розпіарений Нацкешбек, по суті, не працює? Чому немає прямої компенсації нафтодилерам, якщо вони не хочуть знижувати ціну, чому не можна компенсувати з бюджету їм ці витрати? Заправка отримує 30% маржі, чому не можна обмежити до 15% маржі? Чому на державних заправках Укрнафти не можна поставити нижчі ціни, компенсуючи витрати з бюджету, щоб люди заправлялися там? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Подорожчання палива. Фото: із відкритих джерел

Треба дійсно, щоб держава втрутилася

Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, народний депутат V-VI скликань Олексій Плотніков говорить, що те, що у нас зараз відбувається з цінами на паливо справді може свідчити про низьку регулятивну функцію держави.

"Жодного разу, коли у нас щось відбувається жахливе, чи то гречка зникає з полиць магазинів, чи там ще щось, чи в даному випадку дорожчає паливо, у нас не втручаються регулюючі органи, ані Антимонопольний комітет, ані Міністерство економіки чи там в цілому Кабінет Міністрів. Тобто, втручання буде, але воно буде дещо таке загальмоване, несвоєчасне, і, скоріше, будуть якісь наради з постачальниками, з реалізаторами палива, щось їм запропонують. Є оптимістичні прогнози, що це відбудеться лише, коли паливо перевалить за 90 гривень за літр. Проте є й песимістичні, що, влада почне діяти, коли аж за 100 перейде. Аж тоді буде втручатися Кабмін", – зазначив експерт.

Олексій Плотніков говорить, що він особисто не здивований, тому що в чергове можемо спостерігати вже традиційні дії уряду. Проте треба враховувати, що країна у війні і паливо вкрай необхідне, в тому числі для життєво важливих галузей.

"Треба дійсно, щоб держава втрутилася, треба дійсно, щоб були певні і обмеження, і домовленості, і зниження маржі для нафтотрейдерів. Зараз паливо закупається за межами України по ціні, яка вища, ніж та, яка у нас на автозаправках. Так, це дійсно, тут є об'єктивні причини, є причини суб'єктивні, але одного разу ця ситуація виправиться і ціна повернеться до того, що була, наприклад, пару тижнів тому. Тому я думаю, що з боку держави повинні бути певні кроки, щоб не допускати надмірного збільшення ціни і стимулювати, щоб вона повернулася хоча б на той рівень, який був в минулому місяці", – висловився Олексій Плотніков.

Підсумовуючи експерт наголосив, що у держави справді є економічні механізми, щоб впливати на ціни, а не спостерігати збоку.

"Можна закупати резерви, можна дотації робити з державного бюджету. Можна не через кешбек, а безпосередньо нафтотрейдерам робити дотації. Це раз. Друга позиція – адміністративна. Тут можна зібрати нараду і чітко проговорити з нафтотрейдерами, що вони знижують свої прибутки, вони знижують маржу. Всі розуміють, як можна вплинути, але цього не робиться", – зазначив експерт.

Якщо йдемо в Європу, маємо бути готовими до підвищення цін

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив, що варто чекати ще підвищення цін на бензин. Але на сьогоднішній день у нас ціни на бензин відповідають барелю нафти марки Brent, десь на рівні 90-95 доларів за барель.

При цьому експерт не згоден з тим, що, подбавши про резерви, держава якось могла б впливати на ціни, адже одна справа, каже Олег Пендзин, резервні закупівлі палива для ЗСУ і зовсім інша – для комерції, чого бути не може.

"У нас держава не є комерційною структурою. Коли ми з вами говоримо про закупівлю якихось резервних обсягів, то, я згоден, вони здійснюються, наприклад, для Збройних сил України. Але, яке це має відношення до ціни на АЗС? Сьогодні немає жодної державної мережі заправок. Якщо взяти ті ж самі заправки "Укрнафти", то це не державне підприємство. "Укрнафта" на сьогоднішній момент – це комерційне підприємство, яке має високу частку держави. Але це звичайне акціонерне товариство, яке існує зі своїми прибутками", – наголосив експерт.

Що стосується Нацкешбеку, то Олег Пендзин уточнює, що він із травня перестав діяти.

При цьому експерт наголошує, що жодної компенсації з держбюджету нафтодилерам не може бути, щоб вони таким чином знизили ціну на пальне.

"Я згоден, що потрібно робити компенсацію для малозабезпечених верств населення. Я згоден, що треба допомагати інвалідам, треба допомагати бідним. Я згоден, що треба, мабуть, адаптувати аграрний сектор, щоб потім він знижував ціну на продукти. Але тут люди, які їздять на машинах, причому тут приватники, у яких вистачило грошей купити автотранспорт. Коли ми з вами говоримо про будь-яку компенсацію, ми повинні розуміти, за рахунок кого ця компенсація відбуватиметься. Якщо ми говоримо, що треба компенсувати високу ціну на нафтопродукти, виникає питання – хто це компенсуватиме? Держава із бюджету? Наскільки це соціально справедливо?", – запитує експерт.

Також Олег Пендзин не згоден з тим, що в середньому АЗС отримує 30% маржі і, як варіант, державі можна було б обмежити до 15% маржі.

"Насправді жодних 30% немає. 100 доларів на тонні вони одержують. Причому, ще раз кажу, тут є дуже серйозні проблеми з децентралізації логістики. Є дуже серйозні проблеми щодо збереження безпеки. Наразі почали дуже сильно прилітати ракети у заправки. На сьогодні за які гроші ці заправки відновлюватимуть?", – зазначив експерт.

Він наголошує, зараз піднялася ціна на нафтопродукти у світі. Звісно, піднімається ціна на пальне та в Україні. Власне, люди, які знайшли кошти, щоб купити автомобілі, мають бути готовими до підвищення цін на пальне.

"Усі прибутки, які отримує держава, сьогодні вона відправляє на війну. Якщо вона починає компенсувати комусь, вона автоматично зменшує кошти, які вона відправляє на війну. Тобто, кому держава має краще у цій ситуації допомогти? Накопичити обсяги дизельного палива, щоб заправити танки чи дати дизельне паливо автовласникам для того, щоб вони покаталися на машині? Ми ж хочемо жити, як у Європі, але чомусь забуваємо, що в Європі всі за енергоносії платять за ринковою ціною. Ніхто не платить дешево. Держава енергоносіїв не датує. Тому, якщо ми йдемо в Європу, то давайте готуватимемося до того, що у нас будуть енергоносії для населення втричі дорожчі", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

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