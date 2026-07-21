Будинок згорів, але компенсації не буде: стала відома головна проблема “єВідновлення”

У Донецькій області реалізація державної програми “єВідновлення” стикається з низкою серйозних проблем, через які частина людей, чиє житло було зруйноване війною, не може отримати компенсацію. Про це йдеться у відповіді Донецької обласної військової адміністрації на журналістський запит порталу “Коментарі”.

Відновлення житла

Однією з головних перешкод є механізм дистанційного обстеження зруйнованого житла, який застосовується на територіях активних або можливих бойових дій. Для оцінки стану будинків використовують супутникові знімки, які надає Державне космічне агентство України. Однак їхня якість та актуальність залежать від наявності зйомки конкретної території та безпекової ситуації.

В ОВА визнають, що в окремих випадках це унеможливлює встановлення факту знищення об’єкта нерухомості.

Ще одна проблема стосується багатоквартирних будинків. Якщо дистанційне обстеження не підтверджує, що будинок зруйнований повністю, власники квартир не можуть отримати компенсацію за знищене житло. Комісії також не мають права визнавати знищеними окремі під’їзди.

Крім того, законодавство не дозволяє встановлювати факт знищення лише на підставі слідів вигорання будівлі. Відсутній і спрощений механізм для населених пунктів, які тривалий час перебувають у зоні активних бойових дій та зазнали масштабних руйнувань.

Окремо в ОВА наголосили, що чинне законодавство взагалі не передбачає компенсації за знищене житло на тимчасово окупованих територіях.

Для вирішення цих проблем облдержадміністрація вже направила до Міністерства розвитку громад та територій пропозиції щодо змін до нормативних актів, які регулюють програму “єВідновлення”.

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