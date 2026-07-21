Дом сгорел, но компенсации не будет: стала известна главная проблема "еВідновлення"

В Донецкой области реализация государственной программы "еВідновлення" сталкивается с рядом серьезных проблем, из-за которых часть людей, чье жилье было разрушено войной, не может получить компенсацию. Об этом говорится в ответе Донецкой областной военной администрации на журналистский запрос портала "Комментарии".

Восстановление жилья

Одним из главных препятствий является механизм дистанционного обследования разрушенного жилья, применяемый на территориях активных или возможных боевых действий. Для оценки состояния домов используют спутниковые снимки, предоставленные Государственным космическим агентством Украины. Однако их качество и актуальность зависят от наличия съемки конкретной территории и ситуации безопасности.

В ОВА признают, что в отдельных случаях это делает невозможным установление факта уничтожения объекта недвижимости.

Еще одна проблема касается многоквартирных домов. Если дистанционное обследование не подтверждает, что здание полностью разрушено, владельцы квартир не могут получить компенсацию за уничтоженное жилье. Комиссии также не вправе признавать уничтоженными отдельные подъезды.

Кроме того, законодательство не разрешает устанавливать факт уничтожения только на основании следов выгорания здания. Отсутствует и упрощенный механизм для населенных пунктов, которые длительное время находятся в зоне активных боевых действий и испытали масштабные разрушения.

Отдельно в ОВА подчеркнули, что действующее законодательство вообще не предусматривает компенсации за уничтоженное жилье на временно оккупированных территориях.

Для решения этих проблем облгосадминистрация уже направила в Министерство развития общин и территории предложения по изменениям в нормативные акты, регулирующие программу “еВідновлення”.

Также издание "Комментарии" сообщало – новый рекорд во время войны: действительно ли в Украине стремительно возросло количество ФЛП.