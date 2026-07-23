Бензин стремительно дорожает: есть ли у власти план или украинцев готовят к ценам по 100 гривен

Цены на бензин в Украине продолжают расти. Понятно, что сказывается обострение ситуации на Ближнем Востоке, когда нефть стремительно дорожает в цене, но возникает ряд вопросов. Почему от правительства нет шагов по резервным закупкам топлива? Почему нет компенсации стоимости топлива, ведь этот распиаренный Нацкешбек, по сути, не работает? Почему нет прямой компенсации нефтедилерам, если они не хотят снижать цену, почему нельзя компенсировать из бюджета им эти расходы? Заправка получает 30% маржи, почему нельзя ограничить до 15% маржи? Почему на государственных заправках Укрнафты нельзя поставить более низкие цены, компенсируя расходы из бюджета, чтобы люди заправлялись там? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Подорожание топлива. Фото: из открытых источников

Надо действительно, чтобы государство вмешалось

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников говорит, что то, что у нас сейчас происходит с ценами на топливо, действительно может свидетельствовать о низкой регулятивной функции государства.

"Ни разу, когда у нас что-то происходит ужасное, то ли гречка исчезает с полок магазинов, то ли там еще что-то, то ли в данном случае дорожает топливо, у нас не вмешиваются регулирующие органы, ни Антимонопольный комитет, ни Министерство экономики или там в целом Кабинет Министров. То есть вмешательство будет, но оно будет несколько такое заторможенное, несвоевременное, и, скорее, будут какие-то совещания с поставщиками, с реализаторами топлива, что-то им предложат. Есть оптимистичные прогнозы, что это произойдет только, когда топливо перевалит за 90 гривен за литр. Однако есть и пессимистические прогнозы, что власть начнет действовать, когда через 100 грн за литр перейдет. Только тогда будет вмешиваться Кабмин", – отметил эксперт.

Алексей Плотников говорит, что он лично не удивлен, потому что в очередной раз можем наблюдать уже традиционные действия правительства. Однако следует учитывать, что страна в войне и топливо крайне необходимо, в том числе для жизненно важных отраслей.

"Надо действительно, чтобы государство вмешалось, нужно действительно, чтобы были определенные и ограничения, и договоренности, и снижение маржи для нефтетрейдеров. Сейчас топливо закупается за пределами Украины по цене выше, чем та, которая у нас на автозаправках. Да, действительно, здесь есть объективные причины, есть причины субъективные, но однажды эта ситуация исправится и цена вернется к тому, что была, например, пару недель назад. Поэтому я думаю, что со стороны государства должны быть определенные шаги, чтобы не допускать чрезмерного увеличения цены и стимулировать, чтобы она вернулась хотя бы на тот уровень, который был в прошлом месяце", – сказал Алексей Плотников.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что у государства действительно есть экономические механизмы, чтобы влиять на цены, а не наблюдать со стороны.

"Можно закупать резервы, можно делать дотации из государственного бюджета. Можно не через кэшбек, а напрямую нефтетрейдерам делать дотации. Это раз. Вторая позиция – административная. Здесь можно собрать совещание и четко проговорить с нефтетрейдерами, что они снижают свои доходы, они снижают маржу. Все понимают, как можно повлиять, но это не делается", – отметил эксперт.

Если идем в Европу, должны быть готовы к повышению цен

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил, что стоит ожидать еще поднятия цен на бензин. Но на сегодняшний день у нас цены на бензин соответствуют баррелю нефти марки Brent, где-то на уровне 90-95 долларов за баррель.

При этом эксперт не согласен с тем, что, позаботившись о резервах государство как-то могло бы влиять на цены, ведь одно дело, говорит Олег Пендзин, резервные закупки топлива для ВСУ и совсем другое – для коммерции, чего быть не может.

"У нас государство не является коммерческой структурой. Когда мы с вами говорим о закупках каких-то резервных объемов, то, я согласен, они осуществляются, например, для Вооруженных сил Украины. Но, какое это отношение имеет к цене на АЗС? Сегодня нет ни одной государственной сети заправок. Если взять те же заправки "Укрнафты", то это не государственное предприятие. "Укрнафта" на сегодняшний момент – это коммерческое предприятие, у которого просто высокая доля государства. Но это обыкновенное акционерное общество, которое существует со своими прибылями", – отметил эксперт.

Что касается Нацкешбэка, то Олег Пендзин говорит, что он с мая перестал действовать.

При этом эксперт говорит, что никакой компенсации из госбюджета нефтедилерам быть не может, чтобы они таким образом снизили цену на топливо.

"Я согласен, что нужно делать компенсацию для малообеспеченных слоев населения. Я согласен, что нужно помогать инвалидам, нужно помогать бедным. Я согласен, что нужно, наверное, адаптировать аграрный сектор, чтобы потом он снижал цену на продукты. Но причем здесь люди, которые ездят на машинах, причем здесь частники, у которых хватило денег купить автотранспорт. Когда мы с вами говорим о любой компенсации, мы должны понимать, за счет кого эта компенсация будет происходить. Если мы говорим, что вот надо компенсировать высокую цену на нефтепродукты, возникает вопрос – кто это будет компенсировать? Государство из бюджета? Насколько это социально справедливо?", – задается вопросом эксперт.

Также Олег Пендзин не согласен с тем, что в среднем АЗС получает 30%+ маржи и, как вариант, государству можно было бы ограничить до 15% маржи.

"На самом деле никаких 30% нет. 100 долларов на тонне они получают. Причем, еще раз говорю, тут же есть очень серьезные проблемы по децентрализации логистики. Есть очень серьезные проблемы по сохранению безопасности. Сейчас начали очень сильно прилетать ракеты в заправки. На сегодняшний момент за какие деньги эти заправки восстанавливать?", – отметил эксперт.

Он подчеркивает, сейчас поднялась цена на нефтепродукты в мире. Естественно, поднимается цена на топливо и в Украине. Собственно, люди, которые нашли средства, чтобы купить автомобили, должны быть готовы к повышению цен на топливо.

"Все доходы, которые получает государство, сегодня оно отправляет на войну. Если оно что-то начинает компенсировать кому-то, оно автоматически уменьшает средства, которые оно отправляет на войну. То есть, кому государство должно лучше в этой ситуации помочь? Накопить объемы дизельного топлива, чтобы заправить танки или дать дизельное топливо автовладельцам для того, чтобы они покатались на машине? Мы же хотим жить, как в Европе, но забываем почему-то, что в Европе все за энергоносители платят по рыночной цене. Никто не платит дешево. Государство энергоносителей не датирует. Поэтому, если мы идем в Европу, то давайте будем готовиться к тому, что у нас будут энергоносители для населения раза в три дороже", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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