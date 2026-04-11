Балтія відповіла на погрози Москви розпочати війну
Балтія відповіла на погрози Москви розпочати війну

Литва, Латвія та Естонія жорстко відкинули звинувачення РФ та закликали Кремль припинити війну проти України

11 квітня 2026, 08:37
Кравцев Сергей

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили із спільною заявою, в якій категорично відкинули звинувачення Москви у використанні їхніх територій для атак безпілотників по Росії. Документ опубліковано на офіційному сайті естонського зовнішньополітичного відомства.

Країни Балтії готуються до нападу РФ. Фото: з відкритих джерел

У заяві наголошується: країни Балтії "ніколи не дозволяли" використовувати свій повітряний простір або територію для таких операцій. Міністри нагадали, що ще наприкінці березня офіційно довели цю позицію до російських дипломатичних місій у Таллінні, Ризі та Вільнюсі, проте, незважаючи на це, Москва продовжує поширювати аналогічні твердження.

Балтійські дипломати розцінили такі заяви як частину цілеспрямованої інформаційної кампанії. На їхню думку, замість поширення дезінформації Росія має припинити війну проти України та вивести свої війська з усієї міжнародно визнаної території країни.

На позицію балтійських держав відреагував Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він подякував колегам за "чіткий і своєчасний голос правди" на тлі російської дезінформації.

Сибіга підкреслив, що подібні заяви Москви спрямовані на підрив єдності союзників і спробу уникнути відповідальності за власні дії. За його словами, відповіддю міжнародної спільноти має стати консолідація зусиль та посилення тиску на Росію.

Глава українського МЗС також наголосив на важливості підтримки з боку країн Балтії, назвавши її внеском у спільну справу – припинення війни, відновлення безпеки та справедливості в Європі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія посилює риторику на адресу країн Балтії, створюючи інформаційні та політичні передумови для можливої ескалації. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).




