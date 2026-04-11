Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество события Балтия ответила на угрозы Москвы начать войну
Балтия ответила на угрозы Москвы начать войну

Литва, Латвия и Эстония жестко отвергли обвинения РФ и призвали Кремль прекратить войну против Украины

11 апреля 2026, 08:37
Кравцев Сергей

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором категорически отвергли обвинения Москвы в использовании их территорий для атак беспилотников по России. Документ опубликован на официальном сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

Балтия ответила на угрозы Москвы начать войну

Страны Балтии готовятся к нападению РФ. Фото: из открытых источников

В заявлении подчёркивается: страны Балтии "никогда не разрешали" использовать своё воздушное пространство или территорию для подобных операций. Министры напомнили, что ещё в конце марта официально довели эту позицию до российских дипломатических миссий в Таллине, Риге и Вильнюсе, однако, несмотря на это, Москва продолжает распространять аналогичные утверждения.

Балтийские дипломаты расценили такие заявления как часть целенаправленной информационной кампании. По их мнению, вместо распространения дезинформации Россия должна прекратить войну против Украина и вывести свои войска со всей международно признанной территории страны.

На позицию балтийских государств отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он поблагодарил коллег за "чёткий и своевременный голос правды" на фоне российской дезинформации.

Сибига подчеркнул, что подобные заявления Москвы направлены на подрыв единства союзников и попытку уйти от ответственности за собственные действия. По его словам, ответом международного сообщества должны стать консолидация усилий и усиление давления на Россию.

Глава украинского МИД также отметил важность поддержки со стороны стран Балтии, назвав её вкладом в общее дело – прекращение войны, восстановление безопасности и справедливости в Европе.

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия усиливает риторику в адрес стран Балтии, создавая информационные и политические предпосылки для возможной эскалации. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).




