Балістика над Києвом без попередження: у ЗСУ пояснили, чому виник небезпечний збій

Протягом ночі російські війська двічі застосували балістичні ракети для удару по Києву, причому перед першою атакою українська сторона не отримала своєчасного попередження від партнерів. Причини затримки наразі з'ясовують фахівці. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Юрій Ігнат. Фото: із відкритих джерел

За його словами, удари сталися близько 23:00 та третьої години ночі. Попередньо йдеться про ракети "Іскандер-М" або С-400, проте остаточний тип озброєння мають встановити фахівці.

Гнат визнав, що з оповіщенням виникла проблема. Він порівняв ситуацію з попереднім вівторком, коли під час масованої атаки із застосуванням 39 ракет інформація від партнерів також надійшла не одразу.

При цьому Україна відстежує повітряну обстановку власними засобами. Про загрозу балістики повідомляли офіційні канали Повітряних сил у Telegram, Viber та WhatsApp. Однак за такої атаки часу на реакцію залишається вкрай мало.

За словами Ігната, ракети запускають із прикордонних регіонів Росії, після чого інформація про загрозу проходить через кілька оперативних ланок. Навіть затримка на 10-20 секунд має значення, оскільки на ухвалення рішення та перехід до укриття залишаються лічені хвилини.

Через стрімкий розвиток атаки сигнал повітряної тривоги іноді може пролунати вже після прильоту. Під час другої нічної атаки інформація від партнерів, за словами спікера, надійшла.

Фахівці спільно з партнерами розуміються на причинах збою. Паралельно удосконалюються системи оповіщення: у додатку "Повітряна тривога" вже почали відображати повітряні цілі, але функціональність ще допрацьовують. Розвиваються й автоматичні повідомлення на телефонах про балістичну загрозу.

Гнат закликав українців зберігати пильність: після першого балістичного удару не можна виключати повторної атаки. У разі мінімального часу реакцію своєчасне реагування на сигнали тривоги залишається критично важливим.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна підтримала пропозиції щодо припинення вогню: як відповідає Путін.



