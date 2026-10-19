Баллистика над Киевом без предупреждения: в ВСУ объяснили, почему возник опасный сбой

В течение ночи российские войска дважды применили баллистические ракеты для удара по Киеву, причем перед первой атакой украинская сторона не получила своевременного предупреждения от партнеров. Причины задержки сейчас выясняют специалисты. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Юрий Игнат. Фото: из открытых источников

По его словам, удары произошли около 23:00 и трех часов ночи. Предварительно речь идет о ракетах "Искандер-М" или С-400, однако окончательный тип вооружения должны установить специалисты.

Игнат признал, что с оповещением возникла проблема. Он сравнил ситуацию с предыдущим вторником, когда во время массированной атаки с применением 39 ракет информация от партнеров также поступила не сразу.

При этом Украина отслеживает воздушную обстановку собственными средствами. Об угрозе баллистики сообщали официальные каналы Воздушных сил в Telegram, Viber и WhatsApp. Однако при такой атаке времени на реакцию остается крайне мало.

По словам Игната, ракеты запускают из приграничных регионов России, после чего информация об угрозе проходит через несколько оперативных звеньев. Даже задержка на 10–20 секунд имеет значение, поскольку на принятие решения и переход в укрытие остаются считаные минуты.

Из-за стремительного развития атаки сигнал воздушной тревоги иногда может прозвучать уже после прилета. Во время второй ночной атаки информация от партнеров, по словам спикера, поступила.

Специалисты совместно с партнерами разбираются в причинах сбоя. Параллельно совершенствуются системы оповещения: в приложении "Воздушная тревога" уже начали отображать воздушные цели, но функциональность еще дорабатывают. Развиваются и автоматические уведомления на телефонах о баллистической угрозе.

Игнат призвал украинцев сохранять бдительность: после первого баллистического удара нельзя исключать повторную атаку. В условиях минимального времени на реакцию своевременное реагирование на сигналы тревоги остается критически важным.

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