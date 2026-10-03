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Автівки для фронту: які цифри засекретили на Полтавщині

В ОВА послалися на службовий характер інформації. Водночас чиновники заявили, що у 2025 році та за вісім місяців 2026-го не передавали транспорт органам місцевого самоврядування та іншим держустановам

3 жовтня 2026, 15:49
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Кравцев Сергей

Полтавська обласна військова адміністрація не розкрила кількість транспортних засобів, які у 2025 році та протягом січня-серпня 2026 року передавали військовим частинам і правоохоронним органам. Про це йдеться у відповіді ОВА на запит інтернет-порталу "Коментарі".

Автівки для фронту: які цифри засекретили на Полтавщині

Авто для військових. Фото: з відкритих джерел

У Департаменті з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами повідомили, що інформація про передачу транспортних засобів Збройним силам України та іншим військовим формуванням у особливий період має гриф "Для службового користування". Саме тому конкретні дані про кількість переданих автомобілів у відповіді не наведені.

В ОВА послалися на перелік відомостей, які становлять службову інформацію в Полтавській обласній державній адміністрації. Також чиновники зазначили, що відповідно до законодавства службова інформація є інформацією з обмеженим доступом.

Водночас у відповіді є дані щодо іншої категорії отримувачів. Полтавська ОВА заявила, що її департамент не здійснював передачу транспортних засобів органам місцевого самоврядування та іншим державним установам у 2025 році та протягом січня-серпня 2026 року.

Таким чином, із офіційної відповіді можна встановити, що передача транспорту військовим та правоохоронцям у запитуваний період належить до інформації з обмеженим доступом. Водночас щодо органів місцевого самоврядування та інших державних установ позиція ОВА однозначна – відповідних передач за вказаний період департамент не здійснював.

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