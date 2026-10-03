Автомобили для фронта: какие цифры засекретили на Полтавщине

Полтавская областная военная администрация не раскрыла количество транспортных средств, которые в 2025 году и в течение января-августа 2026 передавали военным частям и правоохранительным органам. Об этом говорится в ответе ОВА по запросу интернет-портала "Комментарии".

Авто для военных. Фото: из открытых источников

В Департаменте по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами сообщили, что информация о передаче транспортных средств Вооруженным силам Украины и другим военным формированиям в особый период имеет гриф "Для служебного пользования". Именно поэтому конкретные данные о количестве передаваемых автомобилей в ответ не приведены.

В ОВА сослались на перечень сведений, составляющих служебную информацию в Полтавской областной государственной администрации. Также чиновники отметили, что в соответствии с законодательством, служебная информация является информацией с ограниченным доступом.

В то же время, в ответе есть данные по другой категории получателей. Полтавская ОВА заявила, что ее департамент не осуществлял передачу транспортных средств органам местного самоуправления и другим государственным учреждениям в 2025 году и в январе-августе 2026 года.

Таким образом, из официального ответа можно установить, что передача транспорта военным и стражам порядка в запрашиваемый период относится к информации с ограниченным доступом. В то же время, в отношении органов местного самоуправления и других государственных учреждений позиция ОВА однозначна – соответствующих передач за указанный период департамент не осуществлял.

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