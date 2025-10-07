Арестович зробив гучну заяву про сварку із Залужним: деталі

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, що розрив із Валерієм Залужним, колишнім головнокомандувачем ЗСУ та нинішнім послом у Великій Британії, стався через низку публічних недружніх кроків, які тимчасово призупинили їхню багаторічну дружбу. Він підкреслив, що їхні погляди на війну суттєво відрізняються.

Фото: з відкритих джерел

"Залужний вчинив кілька публічних ворожих дій, і через це наша дружба, що тривала ще з часів навчання, наразі поставлена на паузу, доки він не визначиться зі своєю позицією", — заявив Арестович в інтерв’ю Ксенії Собчак.

Незважаючи на довгу історію спільного знайомства, зараз вони опинилися по різні боки політичного протистояння.



"Я рекомендував його на посаду головнокомандувача і багато зробив для того, щоб він очолив ЗСУ, але зараз наші погляди кардинально розходяться", — додав він.

Основні розбіжності стосуються підходу до майбутнього України. За словами Арестовича, Залужний підтримує ідею милітаризації та постійної бойової готовності, порівнюючи Україну з "новим Ізраїлем". Натомість сам Арестович переконаний, що український та російський народи не мають воювати між собою і що цей конфлікт потрібно завершити, створивши систему відносин, яка унеможливить нові війни.

Нагадаємо, у червні 2024 року Арестович повідомляв, що підтримує зв’язок із Залужним і може зателефонувати йому у будь-який момент.

Як вже писали "Коментарі", європейські країни схильні шукати з Кремлем домовленості та розраховують, що Росія сама втомиться від конфлікту. На думку колишнього дипломата Бориса Бондарєва, це пояснюється небажанням європейців мілітаризуватися.