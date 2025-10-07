logo_ukra

Арестович зробив гучну заяву про сварку із Залужним: деталі
НОВИНИ

Арестович зробив гучну заяву про сварку із Залужним: деталі

Колишні товариші тепер опинилися по різні боки політичного конфлікту через розбіжності у поглядах на війну та подальшу долю України.

7 жовтня 2025, 12:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Колишній позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, що розрив із Валерієм Залужним, колишнім головнокомандувачем ЗСУ та нинішнім послом у Великій Британії, стався через низку публічних недружніх кроків, які тимчасово призупинили їхню багаторічну дружбу. Він підкреслив, що їхні погляди на війну суттєво відрізняються.

Арестович зробив гучну заяву про сварку із Залужним: деталі

Фото: з відкритих джерел

"Залужний вчинив кілька публічних ворожих дій, і через це наша дружба, що тривала ще з часів навчання, наразі поставлена на паузу, доки він не визначиться зі своєю позицією", — заявив Арестович в інтерв’ю Ксенії Собчак. 

Незважаючи на довгу історію спільного знайомства, зараз вони опинилися по різні боки політичного протистояння.

"Я рекомендував його на посаду головнокомандувача і багато зробив для того, щоб він очолив ЗСУ, але зараз наші погляди кардинально розходяться", — додав він. 

Основні розбіжності стосуються підходу до майбутнього України. За словами Арестовича, Залужний підтримує ідею милітаризації та постійної бойової готовності, порівнюючи Україну з "новим Ізраїлем". Натомість сам Арестович переконаний, що український та російський народи не мають воювати між собою і що цей конфлікт потрібно завершити, створивши систему відносин, яка унеможливить нові війни.

Нагадаємо, у червні 2024 року Арестович повідомляв, що підтримує зв’язок із Залужним і може зателефонувати йому у будь-який момент.

Як вже писали "Коментарі", європейські країни схильні шукати з Кремлем домовленості та розраховують, що Росія сама втомиться від конфлікту. На думку колишнього дипломата Бориса Бондарєва, це пояснюється небажанням європейців мілітаризуватися.



