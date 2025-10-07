Арестович сделал громкое заявление о ссоре с Залужным: детали

Бывший внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, что разрыв с Валерием Залужным, бывшим главнокомандующим ВСУ и нынешним послом в Великобритании произошел из-за ряда публичных недружественных шагов, временно приостановивших их многолетнюю дружбу. Он подчеркнул, что их взгляды на войну существенно разнятся.

Фото: из открытых источников

"Залужный совершил несколько публичных враждебных действий, и поэтому продолжавшаяся еще со времен учебы наша дружба пока поставлена на паузу, пока он не определится со своей позицией", — заявил Арестович в интервью Ксении Собчак.

Несмотря на долгую историю совместного знакомства, сейчас они оказались по разные стороны политического противостояния.



"Я рекомендовал его на должность главнокомандующего и многое сделал для того, чтобы он возглавил ВСУ, но сейчас наши взгляды кардинально расходятся", — добавил он.

Основные разногласия касаются подхода к будущему Украины. По словам Арестовича, Залужный поддерживает идею милитаризации и постоянной боевой готовности, сравнивая Украину с "новым Израилем". Арестович убежден, что украинский и российский народы не должны воевать между собой и что этот конфликт нужно завершить, создав систему отношений, которая исключит новые войны.

Напомним, в июне 2024 года Арестович сообщал, что поддерживает связь с Залужным и может позвонить по телефону ему в любой момент.

Как уже писали "Комментарии", европейские страны склонны искать с Кремлем договоренности и рассчитывают, что Россия сама устанет от конфликта. По мнению бывшего дипломата Бориса Бондарева, это объясняется нежеланием европейцев милитаризироваться.