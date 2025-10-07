Європейські країни схильні шукати з Кремлем домовленості та розраховують, що Росія сама втомиться від конфлікту. На думку колишнього дипломата Бориса Бондарєва, це пояснюється небажанням європейців мілітаризуватися.

За словами Бондарєва, європейські політики переконані: перемогти Росію неможливо, тому вони ставлять на очікування — мовляв, коли Москва виснажиться, тоді й можна буде вести переговори і підписати якийсь компромісний документ.

Дипломат стверджує, що Європа живе в ілюзії, уникаючи реальної підготовки до війни. Він пояснює: справжня мілітаризація починається з усвідомлення, що мирний час закінчився і, можливо, доведеться воювати — чого європейці прагнуть уникнути, щоб не втрачати звичний комфорт.

Проте, на його думку, ознаки загрози вже очевидні: безпілотники літають над країнами Європи, літаки незаконно проникали в повітряний простір на 12 хвилин, а аеропорти змушені закриватися через дрони. Сьогодні це дрон, завтра — ще один інцидент, а післязавтра — можлива ракета, застерігає Бондарєв.

Він також навів приклад Данії, яка відкрито вважає дії РФ гібридною війною. Саме слово "гібрид" часто заспокоює людей — мовляв, це не справжня війна, нехай фахівці розбираються, а звичайні громадяни продовжують жити звично. Однак, підкреслює дипломат, суть не в назві: яким би не був формат — гібридним чи класичним — це війна, спрямована на послаблення і руйнування вашого становища, і Європі важко прийняти цей факт.

