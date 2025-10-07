logo_ukra

"Чекають, доки Путіну набридне": стало відомо про невідворотною зраду України
commentss НОВИНИ Всі новини

"Чекають, доки Путіну набридне": стало відомо про невідворотною зраду України

Безпілотники вже літають над Європою, але всі ніби ігнорують, що це реальний конфлікт.

7 жовтня 2025, 11:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Європейські країни схильні шукати з Кремлем домовленості та розраховують, що Росія сама втомиться від конфлікту. На думку колишнього дипломата Бориса Бондарєва, це пояснюється небажанням європейців мілітаризуватися.

"Чекають, доки Путіну набридне": стало відомо про невідворотною зраду України

Фото: з відкритих джерел

За словами Бондарєва, європейські політики переконані: перемогти Росію неможливо, тому вони ставлять на очікування — мовляв, коли Москва виснажиться, тоді й можна буде вести переговори і підписати якийсь компромісний документ.

Дипломат стверджує, що Європа живе в ілюзії, уникаючи реальної підготовки до війни. Він пояснює: справжня мілітаризація починається з усвідомлення, що мирний час закінчився і, можливо, доведеться воювати — чого європейці прагнуть уникнути, щоб не втрачати звичний комфорт.

Проте, на його думку, ознаки загрози вже очевидні: безпілотники літають над країнами Європи, літаки незаконно проникали в повітряний простір на 12 хвилин, а аеропорти змушені закриватися через дрони. Сьогодні це дрон, завтра — ще один інцидент, а післязавтра — можлива ракета, застерігає Бондарєв.

Він також навів приклад Данії, яка відкрито вважає дії РФ гібридною війною. Саме слово "гібрид" часто заспокоює людей — мовляв, це не справжня війна, нехай фахівці розбираються, а звичайні громадяни продовжують жити звично. Однак, підкреслює дипломат, суть не в назві: яким би не був формат — гібридним чи класичним — це війна, спрямована на послаблення і руйнування вашого становища, і Європі важко прийняти цей факт. 

Портал "Коментарі" вже писав, що депутати Сейму Литви звинуватили колишню федеральну канцлерку Німеччини Ангелу Меркель у підтримці російського диктатора Володимира Путіна. За їхніми словами, її заява про те, що Балтійські країни та Польща сприяли розриву відносин між Європою та Росією, на руку Кремлю.



