Европейские страны склонны искать с Кремлем договоренности и рассчитывают, что Россия сама устанет от конфликта. По мнению бывшего дипломата Бориса Бондарева, это объясняется нежеланием европейцев милитаризироваться.

Фото: из открытых источников

По словам Бондарева, европейские политики убеждены: победить Россию невозможно, поэтому они ставят в ожидание — мол, когда Москва истощится, тогда и можно будет вести переговоры и подписать какой-нибудь компромиссный документ.

Дипломат утверждает, что Европа живет в иллюзии, избегая реальной подготовки к войне. Он объясняет: настоящая милитаризация начинается с осознания, что мирное время закончилось и, возможно, придется воевать – чего европейцы стремятся избежать, чтобы не терять привычный комфорт.

Однако, по его мнению, признаки угрозы уже очевидны: беспилотники летают над странами Европы, самолеты незаконно проникали в воздушное пространство на 12 минут, а аэропорты вынуждены закрываться из-за дронов. Сегодня это дрон, завтра еще один инцидент, а послезавтра возможна ракета, предостерегает Бондарев.

Он также привел пример Дании, открыто считающей действия РФ гибридной войной. Само слово "гибрид" часто успокаивает людей — это не настоящая война, пусть специалисты разбираются, а обычные граждане продолжают жить привычно. Однако, подчеркивает дипломат, суть не в названии: каким бы ни был формат — гибридным или классическим — это война, направленная на ослабление и разрушение вашего положения, и Европе трудно принять этот факт.

