Андерс Брейвік змінив своє ім’я: як тепер його звати

Андерс Брейвік, засуджений за теракти 2011 року в Норвегії, вдруге за останній рік змінив ім’я. Як повідомляють норвезькі медіа, тепер він офіційно зареєстрований як Ян Йохансен. Це одне з найпоширеніших поєднань імені та прізвища в країні.

Андерс Брейвік. Фото: John T. Pedersen / Dagbladet

47-річний Андерс Брейвік раніше вже змінював особисті дані. Тоді він обрав екзотичне ім’я Фар Скалдігріммр Раускйольдр з Нортрікі. Однак тепер норвезький терорист обрав нове ім’я, яке у Норвегії носять близько 600 людей. Попри це нову особу Брейвіка офіційно затвердив Національний реєстр.

Хто такий Брейвік

22 липня 2011 року Брейвік здійснив один із найстрашніших нападів у сучасній історії Європи. Спершу він організував вибух біля урядового кварталу в Осло, а згодом відкрив стрілянину в молодіжному таборі на острові Утейя. Унаслідок атак загинули 77 людей, ще сотні отримали поранення. Події шокували Норвегію та весь світ, а ім’я нападника стало символом ультраправого тероризму.

У 2012 році суд засудив Брейвіка до 21 року ув’язнення. Це максимальний термін покарання, передбачений на той час норвезьким законодавством. Водночас строк може подовжуватися, якщо влада вважатиме його небезпечним для суспільства.

За роки ув’язнення він неодноразово подавав прохання про умовно-дострокове звільнення, однак суди їх відхиляли. Брейвік також звертався до суду зі скаргами на умови утримання, заявляючи про порушення прав людини через тривалу ізоляцію. Норвезькі суди двічі відмовили йому в задоволенні позовів.

