Андерс Брейвик сменил свое имя: как теперь его зовут

Андерс Брейвик, осужденный за теракты 2011 года в Норвегии, второй раз за последний год сменил имя. Как сообщают норвежские медиа, теперь он официально зарегистрирован как Ян Йохансен. Это одно из самых распространенных соединений имени и фамилии в стране.

Андерс Брейвик. Фото: John T. Pedersen/Dagbladet

47-летний Андерс Брейвик ранее уже менял личные данные. Тогда он избрал экзотическое имя Фар Скалдигриммр Раускйольдр из Нортрики. Однако теперь норвежский террорист избрал новое имя, которое в Норвегии носят около 600 человек. Несмотря на это, новое имя Брейвика официально утвердил Национальный реестр.

Кто такой Брейвик

22 июля 2011 года Брейвик совершил одно из самых страшных нападений в современной истории Европы. Сначала он организовал взрыв возле правительственного квартала в Осло, а затем открыл стрельбу в молодежном лагере на острове Утейя. В результате атак погибли 77 человек, еще сотни получили ранения. События шокировали Норвегию и весь мир, а имя нападающего стало символом ультраправого терроризма.

В 2012 году суд приговорил Брейвика к 21 году заключения. Это максимальный срок наказания, предусмотренный в то время норвежским законодательством. В то же время срок может продлеваться, если власть сочтет его опасным для общества.

За годы заключения он неоднократно подавал прошение об условно-досрочном освобождении, однако суды их отклоняли. Брейвик также обращался в суд с жалобами на условия содержания, заявляя о нарушении прав человека из-за длительной изоляции. Норвежские суды дважды отказали ему в удовлетворении исков.

