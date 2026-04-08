Адміністрація Трампа стала на захист союзників росії: що сталося

Загальновідомо, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан послідовно діє в інтересах Росії. Його політика – це не просто "особлива позиція", а системна робота проти України: підрив нашої боротьби за свободу та спроби розколоти єдність Європи. Таку думку висловив екс-нардеп, політичний оглядач Олег Медуниця.

Політик зауважив, саме тому викликають обурення заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса під час його візиту до Будапешта.

За словами Олега Медуниці, Венс фактично став на захист Орбана, звинувативши Європейський Союз у фейковому "втручанні у вибори в Угорщині" та навіть у спробах зруйнувати її економіку й енергетичну незалежність, нібито через особисту неприязнь до угорського прем’єра. Він назвав дії ЄС "одним із найгірших прикладів іноземного втручання", які бачив у житті. І це при тому, що жодних доказів цих гучних звинувачень надано не було.

"Фактично ми бачимо небезпечний сигнал. Адміністрація Трампа стала на захист союзників росії, яка напряму допомагає тоталітарному Ірану у війні проти Америки. У той момент, коли Україна тримає фронт не лише за себе, а й за безпеку всієї Європи, подібні заяви – це не просто дипломатична помилка. Це політична безвідповідальність у першу чергу перед народом США", – зазначив експерт.

Олег Медуниця підсумовує, втручання у вибори в Угорщині на боці росії – це велика ганьба адміністрації Дональда Трампа.

Угорщина підпише контракт на закупівлю американської нафти у вівторок, 7 квітня, під час візиту віцепрезидента США Джей Ді Венс до Будапешта. Про це повідомляє Bloomberg.

Угода передбачає придбання компанією MOL 500 000 тонн нафти приблизно на 500 мільйонів доларів і буде оголошена на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.



