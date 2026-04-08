Администрация Трампа стала в защиту союзников россии: что произошло

Общеизвестно, что премьер Венгрии Виктор Орбан последовательно действует в интересах России. Его политика – это не просто "особая позиция", а системная работа против Украины: подрыв нашей борьбы за свободу и попытки расколоть единство Европы. Такое мнение высказал экс-нардеп, политический обозреватель Олег Медуница.

Политик отметил, именно поэтому вызывают возмущение заявления вице-президента США Джей Ди Венса во время его визита в Будапешт.

По словам Олега Медуницы, Вэнс фактически встал на защиту Орбана, обвинив Европейский Союз в фейковом "вмешательстве в выборы в Венгрии" и даже в попытках разрушить ее экономику и энергетическую независимость, якобы из-за личной неприязни к венгерскому премьеру. Он назвал действия ЕС "одним из худших примеров иностранного вмешательства", которые видел в жизни. И это при том, что никаких доказательств этих громких обвинений не было.

"Фактически мы видим опасный сигнал. Администрация Трампа стала в защиту союзников России, которая напрямую помогает тоталитарному Ирану в войне против Америки. В тот момент, когда Украина держит фронт не только за себя, но и за безопасность всей Европы, подобные заявления – не просто дипломатическая ошибка. Это политическая безответственность, в первую очередь, перед народом США", – отметил эксперт.

Олег Медуница заключает, что вмешательство в выборы в Венгрии на стороне России – это большой позор администрации Дональда Трампа.

Венгрия подпишет контракт на закупку американской нефти во вторник, 7 апреля, во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнс в Будапешт. Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение предусматривает приобретение компанией MOL 500 000 тонн нефти примерно в 500 миллионов долларов и будет объявлено на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.



