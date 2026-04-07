Угорці заплатять: стало відомо, що пообіцяв Орбан США в обмін на підтримку

Угорщина підпише контракт на закупівлю американської нафти у вівторок, 7 квітня, під час візиту віцепрезидента США Джей Ді Венс до Будапешта. Про це повідомляє Bloomberg.

Угода передбачає придбання компанією MOL 500 000 тонн нафти приблизно на 500 мільйонів доларів і буде оголошена на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Ця угода стала ще одним кроком Будапешта у зближенні з Вашингтоном. У листопаді 2025 року Орбан уже погодився закупити 400 млн кубометрів скрапленого газу протягом п’яти років, а також уклав контракт на 114 млн доларів із Westinghouse Electric Co. на ядерне паливо для угорської АЕС. Крім того, Угорщина та США підписали меморандум про придбання до 10 малих модульних реакторів загальною вартістю до 20 млрд доларів.

Експерти вважають, що такі кроки демонструють прагнення Орбана зміцнити стратегічні та енергетичні зв’язки з адміністрацією Дональд Трамп, який неодноразово висловлював підтримку угорському прем’єру.

Водночас угода не означає повного відмовлення від російських енергоносіїв. MOL збільшила закупівлі російської нафти після отримання відповідних дозволів від США та ЄС. Це свідчить про прагматичну політику Будапешта: баланс між американськими поставками та традиційними джерелами енергії для забезпечення стабільності внутрішнього ринку перед виборами.

Аналітики відзначають, що підписання контракту за тиждень до парламентських виборів може мати й політичне значення, дозволяючи Орбану продемонструвати електорату зміцнення міжнародних позицій та енергетичної безпеки Угорщини.

