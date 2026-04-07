Главная Новости Общество события Венгры заплатят: стало известно, что пообещал Орбан США в обмен на поддержку
Венгры заплатят: стало известно, что пообещал Орбан США в обмен на поддержку

500 млн долларов за американскую нефть: Орбан укрепляет энергетические связи с Вашингтоном, но не отказывается от России

7 апреля 2026, 15:24
Кравцев Сергей

Венгрия подпишет контракт на закупку американской нефти во вторник, 7 апреля, во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнс в Будапешт. Об этом сообщает Bloomberg.

Венгры заплатят: стало известно, что пообещал Орбан США в обмен на поддержку

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Соглашение предусматривает приобретение компанией MOL 500 000 тонн нефти примерно в 500 миллионов долларов и будет объявлено на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Это соглашение стало еще одним шагом в Будапеште в сближении с Вашингтоном. В ноябре 2025 года Орбан уже согласился закупить 400 млн. кубометров сжиженного газа в течение пяти лет, а также заключил контракт на 114 млн. долларов с Westinghouse Electric Co. на ядерное топливо для венгерской АЭС Кроме того, Венгрия и США подписали меморандум о приобретении в 10 малых модульных реакторов общей стоимостью до 20 млрд долларов.

Эксперты считают, что такие шаги демонстрируют стремление Орбана укрепить стратегические и энергетические связи с администрацией Дональда Трампа, который неоднократно выражал поддержку венгерскому премьеру.

В то же время, соглашение не означает полного отказа от российских энергоносителей. MOL увеличила закупки российской нефти после получения соответствующих разрешений от США и ЕС. Это свидетельствует о прагматической политике Будапешта: балансе между американскими поставками и традиционными источниками энергии для обеспечения стабильности внутреннего рынка перед выборами.

Аналитики отмечают, что подписание контракта за неделю до парламентских выборов может иметь и политическое значение, позволяя Орбану продемонстрировать электорату укрепление международных позиций и энергетической безопасности Венгрии.

Читайте на портале "Комментарии" — в Венгрии все больше граждан ожидают сложной и напряженной избирательной кампании, не исключая рисков нарушений во время голосования. Социологические данные также свидетельствуют о росте тревоги по поводу возможного влияния внешних факторов, прежде всего России, а еще – использования новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта, в политической борьбе.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-07/hungary-to-agree-to-buy-oil-from-us-at-orban-vance-meeting
