Головна Новини Суспільство події «Або плати, або в ТЦК»: в Україні заявили про схеми з переодягненими «військовими»
«Або плати, або в ТЦК»: в Україні заявили про схеми з переодягненими «військовими»

Нардеп говорить про змову криміналу та поліції: людей нібито викрадають та вимагають гроші

4 квітня 2026, 17:52
Кравцев Сергей

В Україні заявили про можливі злочинні схеми за участю людей, переодягнених у форму співробітників територіальних центрів комплектування. Йдеться про випадки викрадення та вимагання грошей у громадян. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький в ефірі програми "Говорить великий Львів".

ТЦК. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у низці міст діють групи, які можуть складатися з представників криміналітету. Вони нібито одягають форму, зовні схожу на екіпірування співробітників ТЦК, і силоміць затримують людей прямо на вулицях.

Далі, як стверджує депутат, постраждалих заштовхують у мікроавтобуси та ставлять перед вибором: заплатити гроші чи бути доставленим до територіального центру.

Микола Княжицький заявив, що такі випадки вимагають термінового розслідування, оскільки йдеться про серйозні звинувачення, включаючи можливу змову з представниками правоохоронних органів. На його думку, такі дії можуть відбуватися не поодиноко, а у різних регіонах країни.

Зокрема, він згадав Дніпро як одне із міст, де нібито фіксуються подібні епізоди. При цьому депутат наголосив, що інформація потребує перевірки, проте вже зараз викликає серйозне занепокоєння.

Водночас, офіційних підтверджень подібних схем з боку правоохоронних органів на даний момент немає. У Національна поліція України раніше заявляли про необхідність реагувати на будь-які факти зловживань та закликали громадян повідомляти про підозрілі дії.

Експерти зазначають, що подібні заяви посилюють напругу у суспільстві навколо теми мобілізації та потребують прозорої реакції з боку влади. У разі підтвердження може йтися не лише про кримінальні злочини, а й про серйозний удар по довірі до державних інституцій.

Читайте також на порталі "Коментарі" – в Україні випливла прихована правда про роботу ТЦК.




