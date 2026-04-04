Главная Новости Общество события «Либо плати, либо в ТЦК»: в Украине заявили о схемах с переодетыми «военными»
commentss НОВОСТИ Все новости

«Либо плати, либо в ТЦК»: в Украине заявили о схемах с переодетыми «военными»

Нардеп говорит о сговоре криминала и полиции: людей якобы похищают и вымогают деньги

4 апреля 2026, 17:52
Кравцев Сергей

В Украине заявили о возможных преступных схемах с участием людей, переодетых в форму сотрудников территориальных центров комплектования. Речь идет о случаях похищений и вымогательства денег у граждан. Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий в эфире программы "Говорит великий Львов".

«Либо плати, либо в ТЦК»: в Украине заявили о схемах с переодетыми «военными»

ТЦК. Фото: из открытых источников

По его словам, в ряде городов действуют группы, которые могут состоять из представителей криминалитета. Они якобы надевают форму, внешне похожую на экипировку сотрудников ТЦК, и силой задерживают людей прямо на улицах. 

Далее, как утверждает депутат, пострадавших заталкивают в микроавтобусы и ставят перед выбором: заплатить деньги или быть доставленным в территориальный центр.

Николай Княжицкий заявил, что подобные случаи требуют срочного расследования, поскольку речь идет о серьезных обвинениях, включая возможный сговор с представителями правоохранительных органов. По его мнению, такие действия могут происходить не единично, а в разных регионах страны.

В частности, он упомянул Днепр как один из городов, где якобы фиксируются подобные эпизоды. При этом депутат подчеркнул, что информация нуждается в проверке, однако уже сейчас вызывает серьезную обеспокоенность.

В то же время официальных подтверждений подобных схем со стороны правоохранительных органов на данный момент нет. В Национальная полиция Украины ранее заявляли о необходимости реагировать на любые факты злоупотреблений и призывали граждан сообщать о подозрительных действиях.

Эксперты отмечают, что подобные заявления усиливают напряжение в обществе вокруг темы мобилизации и требуют прозрачной реакции со стороны властей. В случае подтверждения речь может идти не только о криминальных преступлениях, но и о серьезном ударе по доверию к государственным институтам.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине всплыла скрытая правда о работе ТЦК.




