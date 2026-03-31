А це вже несподівано: кому належить найдорожчий будинок в Підмосковʼї

Родина Медведчука володіє елітним маєтком під Москвою, який здають в оренду за сотні тисяч доларів

31 березня 2026, 21:36
Ткачова Марія

Родина Віктора Медведчука володіє елітним маєтком у Московській області, який вважається одним із найдорожчих об’єктів оренди в регіоні.

Маєток Віктора Медведчука

Як з’ясували журналісти "Слідство.Інфо", нерухомість розташована у котеджному поселенні на Рубльовці під Москвою. Вона оформлена на російську компанію "Алмирида Инвестментс".

З лютого 2026 року компанія належить АО "Ренессанс", власницею якого є Оксана Марченко. Генеральною директоркою виступає Дарья Марченко — донька Віктора Медведчука.

Маєток займає площу понад 2200 квадратних метрів і розташований на чотирьох земельних ділянках загальною площею понад 60 соток.

Будинок не використовується родиною для проживання. Його здають в оренду приблизно за 120 тисяч доларів на місяць, що робить його одним із найдорожчих у Московській області.

Усередині маєтку облаштовано кілька спалень, гардеробні, камінну залу, їдальню, кухню, кінозалу, СПА-зону з басейном, сауною та хамамом, тренажерний зал, бібліотеку та інші приміщення.

Також у будинку є ліфт і система відеоспостереження, а на території — гараж і паркінг.

За даними розслідування, ще у 2025 році цей об’єкт називали найдорожчим серед орендної нерухомості у регіоні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що правоохоронці викрили начальника одного з підрозділів забезпечення Національної гвардії України, якого підозрюють у спробі оформити фіктивну інвалідність.
За даними слідства, військовий запропонував представнику експертної комісії 6000 доларів за встановлення II групи інвалідності. Такий статус дозволив би йому звільнитися з військової служби. Під час обшуків у полковника також виявили табличку з написом про те, що "обшуки — це ознака успіху", що викликало додатковий резонанс у мережі. Наразі його затримано. У разі доведення вини військовому загрожує до восьми років позбавлення волі. Справу розслідують правоохоронні органи, тривають необхідні слідчі дії.



Джерело: https://hromadske.ua/personaliyi/261696-rodyna-medvedchuka-maye-na-rublyovtsi-mayetok-iakyy-proponuye-v-orendu-za-120-tysiach-na-misiats-slidstvoinfo
