А це вже несподівано: кому належить найдорожчий будинок в Підмосковʼї

Ткачова Марія
Родина Віктора Медведчука володіє елітним маєтком у Московській області, який вважається одним із найдорожчих об’єктів оренди в регіоні.
Маєток Віктора Медведчука
Як з’ясували журналісти "Слідство.Інфо", нерухомість розташована у котеджному поселенні на Рубльовці під Москвою. Вона оформлена на російську компанію "Алмирида Инвестментс".
З лютого 2026 року компанія належить АО "Ренессанс", власницею якого є Оксана Марченко. Генеральною директоркою виступає Дарья Марченко — донька Віктора Медведчука.
Маєток займає площу понад 2200 квадратних метрів і розташований на чотирьох земельних ділянках загальною площею понад 60 соток.
Будинок не використовується родиною для проживання. Його здають в оренду приблизно за 120 тисяч доларів на місяць, що робить його одним із найдорожчих у Московській області.
Усередині маєтку облаштовано кілька спалень, гардеробні, камінну залу, їдальню, кухню, кінозалу, СПА-зону з басейном, сауною та хамамом, тренажерний зал, бібліотеку та інші приміщення.
Також у будинку є ліфт і система відеоспостереження, а на території — гараж і паркінг.
За даними розслідування, ще у 2025 році цей об’єкт називали найдорожчим серед орендної нерухомості у регіоні.