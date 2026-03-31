А это уже неожиданно: кому принадлежит самый дорогой дом в Подмосковье

Семья Виктора Медведчука владеет элитным поместьем в Московской области, которое считается одним из самых дорогих объектов аренды в регионе.

Как выяснили журналисты "Следствие.Инфо", недвижимость расположена в коттеджном поселении на Рублевке под Москвой. Она оформлена на российскую компанию "Алмирида Инвестментс".

С февраля 2026 года компания принадлежит АО Ренессанс, владелицей которого является Оксана Марченко. Генеральным директором выступает Дарья Марченко — дочь Виктора Медведчука.

Имение занимает площадь более 2200 квадратных метров и расположено на четырех земельных участках общей площадью более 60 соток.

Дом не используется семьей для проживания. Его сдают в аренду примерно за 120 тысяч долларов в месяц, что делает его одним из самых дорогих в Московской области.

Внутри поместья обустроено несколько спален, гардеробные, каминный зал, столовую, кухню, кинозал, СПА-зону с бассейном, сауной и хамамом, тренажерный зал, библиотеку и другие помещения.

Также в доме есть лифт и система видеонаблюдения, а на территории – гараж и паркинг.

По данным расследования еще в 2025 году этот объект называли самым дорогим среди арендной недвижимости в регионе.

