Зламували енергетику США та України: російський хакер визнав провину в суді

У США розгортається гучна справа проти російського хакера, який визнав участь у кібератаках на стратегічні об’єкти енергетики. Йдеться про зломи, що могли призвести до серйозних наслідків для безпеки одразу кількох країн. За даними слідства, атаки стосувалися нафтогазової інфраструктури США, України та держав НАТО.

Атаки на газ і нафту: хакер із РФ визнав участь у кібератаках проти США та України

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Bloomberg. Росіянин Артем Ревенський, відомий під псевдонімом "Digit", уклав угоду зі слідством і визнав свою провину.

У чому його звинувачують

Федеральна прокуратура США висунула йому обвинувачення одразу за кількома статтями:

– змова з метою пошкодження захищених комп’ютерних систем

– електронне шахрайство

– крадіжка персональних даних

Максимальне покарання – до 27 років ув’язнення.

Як працювала хакерська група

За даними прокурорів, Ревенський був учасником угруповання "Sector16", яке фінансувалося російським урядом.

Група спеціалізувалася на атаках проти критичної інфраструктури, зокрема:

– нафтогазових об’єктів

– промислових систем

– енергетичних мереж

Метою було не лише отримання доступу, а й можливість фізичного пошкодження обладнання.

Атаки в США

Слідство встановило, що у 2025 році хакери змогли отримати контроль над обладнанням на об’єкті в Техасі.

Пізніше вони здійснили зломи інфраструктури в Північній Дакоті, Нью-Йорку та Пенсильванії.

У деяких випадках планувалося навіть продати доступ до систем російській владі.

Дії проти України

Окрему увагу слідство приділяє атакам на українські об’єкти.

Зокрема, зафіксовано:

– доступ до газового об’єкта в Полтаві

– плани атак на АЗС у Києві

– наміри вивести з ладу енергомережу

Обговорювалися сценарії пошкодження газопроводів і виведення з ладу обладнання, що могло спричинити масштабні аварії.

Фінансування через шахрайство

Хакерська діяльність фінансувалася через схеми з використанням викрадених даних.

Зловмисники:

– викрадали персональні дані

– бронювали готелі за чужий рахунок

– отримували частину коштів через співучасників

Загалом вони планували заробити понад 150 тисяч доларів.

Як його затримали

Ревенського затримали у Домініканській Республіці, після чого доставили до США. З листопада 2025 року він перебуває під вартою.

Укладення угоди зі слідством може вплинути на остаточний вирок, однак справа залишається однією з найрезонансніших у сфері кібербезпеки.

Цей випадок демонструє масштаби сучасних кіберзагроз і те, що атаки на інфраструктуру можуть мати не лише цифрові, а й фізичні наслідки.

Кібервійна дедалі більше перетворюється на один із ключових фронтів глобального протистояння.

