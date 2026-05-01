Взламывали энергетику США и Украины: российский хакер признал вину в суде

Проніна Анна
В США разворачивается громкое дело против российского хакера, признавшего участие в кибератаках на стратегические объекты энергетики. Речь идет о взломах, которые могли привести к серьезным последствиям для безопасности нескольких стран. По данным следствия, атаки касались нефтегазовой инфраструктуры США, Украины и государств НАТО .
Атаки на газ и нефть: хакер из РФ признал участие в кибератаках против США и Украины
Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Bloomberg. Русский Артем Ревенский, известный под псевдонимом "Digit", заключил соглашение со следствием и признал свою вину.
Федеральная прокуратура США выдвинула ему обвинение сразу по нескольким статьям:
– сговор с целью повреждения защищенных компьютерных систем
– электронное мошенничество
– кража персональных данных
Максимальное наказание – до 27 лет тюрьмы .
По данным прокуроров, Ревенский был участником группировки "Sector16", финансировавшейся российским правительством.
Группа специализировалась на атаках против критической инфраструктуры, в частности:
– нефтегазовых объектов
– промышленных систем
– энергетических сетей
Целью было не только получение доступа, но и возможность физического повреждения оборудования .
Следствие установило, что в 2025 году хакеры смогли получить контроль над оборудованием на объекте в Техасе.
Позже они совершили взломы инфраструктуры в Северной Дакоте, Нью-Йорке и Пенсильвании.
В некоторых случаях планировалось даже продать доступ к системам российским властям .
Особое внимание следствие уделяет атакам на украинские объекты.
В частности, зафиксировано:
– доступ к газовому объекту в Полтаве
– планы атак на АЗС в Киеве
– намерения вывести из строя энергосеть
Обсуждались сценарии повреждения газопроводов и выведение из строя оборудования , что могло повлечь за собой масштабные аварии.
Хакерская деятельность финансировалась через схемы с использованием украденных данных.
Злоумышленники:
– похищали персональные данные
– бронировали гостиницы за чужой счет
– получали часть средств через соучастников
В общей сложности они планировали заработать более 150 тысяч долларов.
Ревенский был задержан в Доминиканской Республике, после чего был доставлен в США. С ноября 2025 г. он находится под стражей.
Заключение соглашения со следствием может повлиять на окончательный приговор , однако дело остается одним из самых резонансных в сфере кибербезопасности.
Этот случай демонстрирует масштабы современных киберугроз и то, что атаки на инфраструктуру могут иметь не только цифровые, но и физические последствия.
Кибервойна все больше превращается в один из ключевых фронтов глобального противостояния .
