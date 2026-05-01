Взламывали энергетику США и Украины: российский хакер признал вину в суде

В США разворачивается громкое дело против российского хакера, признавшего участие в кибератаках на стратегические объекты энергетики. Речь идет о взломах, которые могли привести к серьезным последствиям для безопасности нескольких стран. По данным следствия, атаки касались нефтегазовой инфраструктуры США, Украины и государств НАТО .

Атаки на газ и нефть: хакер из РФ признал участие в кибератаках против США и Украины

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Bloomberg. Русский Артем Ревенский, известный под псевдонимом "Digit", заключил соглашение со следствием и признал свою вину.

В чем его обвиняют

Федеральная прокуратура США выдвинула ему обвинение сразу по нескольким статьям:

– сговор с целью повреждения защищенных компьютерных систем

– электронное мошенничество

– кража персональных данных

Максимальное наказание – до 27 лет тюрьмы .

Как работала хакерская группа

По данным прокуроров, Ревенский был участником группировки "Sector16", финансировавшейся российским правительством.

Группа специализировалась на атаках против критической инфраструктуры, в частности:

– нефтегазовых объектов

– промышленных систем

– энергетических сетей

Целью было не только получение доступа, но и возможность физического повреждения оборудования .

Атаки в США

Следствие установило, что в 2025 году хакеры смогли получить контроль над оборудованием на объекте в Техасе.

Позже они совершили взломы инфраструктуры в Северной Дакоте, Нью-Йорке и Пенсильвании.

В некоторых случаях планировалось даже продать доступ к системам российским властям .

Действия против Украины

Особое внимание следствие уделяет атакам на украинские объекты.

В частности, зафиксировано:

– доступ к газовому объекту в Полтаве

– планы атак на АЗС в Киеве

– намерения вывести из строя энергосеть

Обсуждались сценарии повреждения газопроводов и выведение из строя оборудования , что могло повлечь за собой масштабные аварии.

Финансирование через мошенничество

Хакерская деятельность финансировалась через схемы с использованием украденных данных.

Злоумышленники:

– похищали персональные данные

– бронировали гостиницы за чужой счет

– получали часть средств через соучастников

В общей сложности они планировали заработать более 150 тысяч долларов.

Как его задержали

Ревенский был задержан в Доминиканской Республике, после чего был доставлен в США. С ноября 2025 г. он находится под стражей.

Заключение соглашения со следствием может повлиять на окончательный приговор , однако дело остается одним из самых резонансных в сфере кибербезопасности.

Этот случай демонстрирует масштабы современных киберугроз и то, что атаки на инфраструктуру могут иметь не только цифровые, но и физические последствия.

Кибервойна все больше превращается в один из ключевых фронтов глобального противостояния .

