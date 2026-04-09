Жорстокий напад через платіжки: у Полтаві чоловік намагався вбити працівницю “Полтаватеплоенерго”

У Полтаві суд виніс вирок чоловіку, який жорстоко напав на працівницю комунального підприємства під час виконання нею службових обов’язків. Інцидент стався через заборгованість за теплопостачання.

Душив мотузкою, бив і пхав до рота квитанції – суд виніс вирок нападнику

Як передають "Коментарі", про це повідомляє Полтавська обласна прокуратура.

Обставини нападу

Подія сталася у серпні 2025 року. Працівниця ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" розносила повідомлення про борги у під’їзді багатоквартирного будинку.

Саме там на неї напав місцевий житель, який мав заборгованість за комунальні послуги.

Чоловік діяв із особливою жорстокістю:

– натягнув жінці на голову пакет для сміття;

– обмотав шию полімерною мотузкою та почав душити;

– завдав щонайменше 10 ударів по голові;

– після цього силоміць засовував до рота потерпілої повідомлення про борги.

Що врятувало жінку

На крики потерпілої відреагував один із мешканців будинку. Він вийшов у під’їзд, почувши шум.

Саме це врятувало жінці життя – нападник відволікся, і вона змогла втекти.

Після інциденту постраждала звернулася до лікарні, а згодом повідомила правоохоронців.

Що встановило слідство

Під час розслідування з’ясувалося, що у день нападу чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Він частково визнав провину, заявивши, що нібито хотів лише налякати жінку.

Однак експерти встановили, що потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а дії нападника кваліфікували як замах на умисне вбивство.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

