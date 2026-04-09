Жестокий нападение из-за платежок: в Полтаве мужчина пытался убить работницу "Полтаватеплоэнерго"

В Полтаве суд приговорил мужчину, который жестоко напал на работницу коммунального предприятия во время исполнения ею служебных обязанностей. Инцидент произошел из-за задолженности по теплоснабжению.

Душил веревкой, избивал и толкал в рот квитанции – суд вынес приговор нападающему

Как передают "Комментарии", об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.

Обстоятельства нападения

Событие произошло в августе 2025 года. Сотрудница ПОКВПТГ "Полтаватеплоэнерго" разносила сообщения о долгах в подъезде многоквартирного дома.

Там на нее напал местный житель, который имел задолженность за коммунальные услуги.

Мужчина действовал с особой жестокостью :

– натянул женщине на голову мусорный пакет;

– обмотал шею полимерной веревкой и начал душить;

– нанес не менее 10 ударов по голове ;

– после этого силой засовывал в рот потерпевшей сообщение о долгах.

Что спасло женщину

На крики потерпевшей отреагировал один из жильцов дома. Он вышел в подъезд, услышав шум.

Именно это спасло женщине жизнь – нападающий отвлекся, и она смогла убежать.

После инцидента пострадавшая обратилась в больницу, а затем сообщила правоохранителям.

Что установило следствие

В ходе расследования выяснилось, что в день нападения мужчина находился в состоянии наркотического опьянения .

Он частично признал вину, заявив, что якобы хотел только напугать женщину.

Однако эксперты установили, что потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести , а действия нападавшего квалифицировали как покушение на умышленное убийство.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Ему назначено наказание – 8 лет лишения свободы .

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Как сообщали ранее "Комментарии", российский военный заявил об избиении и убийствах в собственном подразделении.