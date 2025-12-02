logo_ukra

Жінка добровільно передала злочинцям мільйони, бо вірила, що бере участь у спецоперації.
commentss НОВИНИ Всі новини

Жінка добровільно передала злочинцям мільйони, бо вірила, що бере участь у спецоперації.

Шахраї видали себе за кур’єрів спецслужби, використали “код-пароль” і за лічені хвилини втекли з пакетом, у якому було майна на 37,5 млн гривень.

2 грудня 2025, 20:30
Автор:
Проніна Анна

У Києві викрили зухвалу шахрайську схему, жертвою якої стала місцева мешканка. Про це повідомляє Судовий репортер із посиланням на матеріали суду. Історія почалася у листопаді, коли жінка отримала дзвінок нібито від представників спецслужб і була переконана, що бере участь у “секретній операції СБУ”.

Жінка добровільно передала злочинцям мільйони, бо вірила, що бере участь у спецоперації.

Шахраї виманили в киянки 6 кілограмів золота та валюти на десятки мільйонів

За інформацією слідства, вона погодилася особисто зустрітися з чоловіком біля одного зі столичних супермаркетів. Невідомий одразу створив враження офіційного кур’єра: спокійно назвав “код-пароль 1236”, демонструючи, що діє від імені Служби безпеки України. Цього виявилося достатньо, щоб він отримав від потерпілої пакет, у якому було 140 тисяч доларів готівкою, понад дві тисячі євро та 5,7 кілограма золотих зливків.

Коли чоловік із пакетом сів у авто, що чекало за кілька метрів, і зник, жінка ще певний час була впевнена, що все відбувається в рамках державної операції. Лише згодом вона зрозуміла, що стала жертвою ретельно продуманого обману. Загальні збитки оцінили у 37,5 мільйона гривень.

Через кілька днів правоохоронці затримали трьох підозрюваних. Кур’єра потерпіла впізнала одразу — високого чоловіка з рудою бородою та вусами. Двох фігурантів взяли під варту, але призначили їм застави у 2,4 мільйона та пів мільйона гривень відповідно. Третього відправили під нічний домашній арешт. Як саме працювала схема та скільки часу шахраї готували легенду про “спецоперацію”, слідство поки не розкриває.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що екснардеп, який вивозив скарби з Криму, віддав державі понад 7 тисяч артефактів.



