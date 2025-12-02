Жінка добровільно передала злочинцям мільйони, бо вірила, що бере участь у спецоперації.

У Києві викрили зухвалу шахрайську схему, жертвою якої стала місцева мешканка. Про це повідомляє Судовий репортер із посиланням на матеріали суду. Історія почалася у листопаді, коли жінка отримала дзвінок нібито від представників спецслужб і була переконана, що бере участь у “секретній операції СБУ”.

Шахраї виманили в киянки 6 кілограмів золота та валюти на десятки мільйонів

За інформацією слідства, вона погодилася особисто зустрітися з чоловіком біля одного зі столичних супермаркетів. Невідомий одразу створив враження офіційного кур’єра: спокійно назвав “код-пароль 1236”, демонструючи, що діє від імені Служби безпеки України. Цього виявилося достатньо, щоб він отримав від потерпілої пакет, у якому було 140 тисяч доларів готівкою, понад дві тисячі євро та 5,7 кілограма золотих зливків.

Коли чоловік із пакетом сів у авто, що чекало за кілька метрів, і зник, жінка ще певний час була впевнена, що все відбувається в рамках державної операції. Лише згодом вона зрозуміла, що стала жертвою ретельно продуманого обману. Загальні збитки оцінили у 37,5 мільйона гривень.

Через кілька днів правоохоронці затримали трьох підозрюваних. Кур’єра потерпіла впізнала одразу — високого чоловіка з рудою бородою та вусами. Двох фігурантів взяли під варту, але призначили їм застави у 2,4 мільйона та пів мільйона гривень відповідно. Третього відправили під нічний домашній арешт. Як саме працювала схема та скільки часу шахраї готували легенду про “спецоперацію”, слідство поки не розкриває.

