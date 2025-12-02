Женщина добровольно передала преступникам миллионы, потому что верила, что участвует в спецоперации.

В Киеве разоблачили дерзкую мошенническую схему, жертвой которой стала местная жительница. Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на материалы суда. История началась в ноябре, когда женщина получила звонок якобы от представителей спецслужб и была убеждена, что участвует в секретной операции СБУ.

Мошенники выманили у киевлянки 6 килограммов золота и валюты на десятки миллионов

По информации следствия, она согласилась лично встретиться с мужчиной возле одного из столичных супермаркетов. Неизвестный сразу создал впечатление официального курьера: спокойно назвал код-пароль 1236, демонстрируя, что действует от имени Службы безопасности Украины. Этого оказалось достаточно, чтобы он получил от потерпевшей пакет, в котором было 140 тысяч долларов наличными, более двух тысяч евро и 5,7 килограмма золотых слитков.

Когда мужчина с пакетом сел в авто, ожидавший несколько метров, и скрылся, женщина еще некоторое время была уверена, что все происходит в рамках государственной операции. Лишь впоследствии она поняла, что стала жертвой тщательно обдуманного обмана. Общий ущерб оценили в 37,5 миллиона гривен.

Через несколько дней правоохранители задержали троих подозреваемых. Курьера потерпевшая узнала сразу высокого мужчину с рыжей бородой и усами. Двое фигурантов заключили под стражу, но назначили им залоги в 2,4 миллиона и полмиллиона гривен соответственно. Третьего отправили под ночной домашний арест. Как именно работала схема и сколько времени мошенники готовили легенду о "спецоперации", следствие пока не раскрывает.

