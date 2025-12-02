Екснардеп, який вивозив скарби з Криму, віддав державі понад 7 тисяч артефактів — найбільше поповнення музею за всю історію (ВІДЕО, ФОТО)



















Національний музей історії України отримав безпрецедентне поповнення фондів — понад 7 тисяч археологічних та історичних артефактів, які колишній народний депутат передав державі після викриття масштабної справи про незаконне зберігання культурних цінностей. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Артефакти, які екснардеп передав державі: найбільше поповнення фондів музею за час незалежності

За даними ДБР, колекцію було вилучено під час досудового розслідування у чиновника, який у 2000-х роках очолював Раду Міністрів АР Крим. Після викриття він уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати Україні всі артефакти — включно з тими, які не були знайдені під час перших обшуків.

Це — наймасштабніше поповнення музейного фонду за всю історію незалежної України. Частину предметів уже виставили для відвідувачів у Національному музеї історії України.

У 2022 році співробітники ДБР провели низку одночасних обшуків у Києві. В офісному приміщенні, що належало екснардепу, правоохоронці виявили понад 6 тисяч унікальних предметів, серед яких були скіфські мечі Акінаки, списи, сокири, стріли, рідкісні монети, кольчуга XII століття, шоломи епохи еллінізму, артефакти трипільської культури.

Під час подальших обшуків у травні 2023 року знайшли ще одну схованку — понад тисяча історичних предметів, що датуються добою від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Слідство встановило, що зібрання формувалося роками й, імовірно шляхом незаконних розкопок на території України, вивезенням артефактів із тимчасово окупованого Криму.

Частину колекції ще раніше передали до музею на відповідальне зберігання — вона вже доступна для огляду українцям.

