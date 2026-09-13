Жахливий тренд ожив: людина в костюмі Кота в Капелюсі гналася за підлітком уночі

Незвичайний випадок стався у Британській Колумбії, де невідомий у повному костюмі Кота у Капелюсі нібито переслідував підлітка вночі. Дівчина змогла дістатися додому і не постраждала, проте поліція поки що не знає, хто ховався під костюмом.

Зображення підозрюваного з роздаткових матеріалів RCMP

Нічна погоня

Інцидент стався близько 21.00 24 серпня. За даними поліції, невідомий був одягнений у костюм Кота в Капелюсі і використав грим, який повністю змінив зовнішність. Він нібито гнався за неповнолітньою житловим районом, через що дівчина побоювалася за свою безпеку.

Поліція Західної Келоуни опублікувала нечітке зображення підозрюваного з камери спостереження. Правоохоронці просять мешканців перевірити записи з камер, дверних дзвінків та відеореєстраторів, які могли зафіксувати людину у незвичайному костюмі.

Поліція шукає Кота в Капелюсі

Сам по собі костюм персонажа не є порушенням закону. Однак переслідування людини, яке змушує її побоюватися за свою безпеку, залежно від обставин, може розглядатися як кримінальний злочин. Слідчі також припускають, що під час розслідування можуть розглядатися версії про напад, погрози або залякування.

Костюм Кота у капелюсі, який Майк Маєрс носив у фільмі 2003 року. Фото: Propstore

У поліції наголосили, що не має значення, чи хотів невідомий подати те, що сталося, як жарт. За словами представника Королівської канадської кінної поліції, переслідування неповнолітньої та створення у неї почуття небезпеки викликають серйозне занепокоєння

Випадок стався на тлі нещодавнього тренду, пов'язаного з Котом у Капелюсі та використанням штучного інтелекту. Він уже викликав проблеми в деяких школах США, проте поліція не стверджує, що нічна погоня пов'язана з цим явищем.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про історію неймовірного пострілу снайпера Крейга Гаррісона.